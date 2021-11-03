WhatsApp Mesaj Silme Özelliğindeki Süre Sınırı Uzatılıyor

WhatsApp mesaj silme özelliği ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Popüler anlık mesajlaşma uygulamasının Android beta sürümünde mesaj silme süresi önemli ölçüde uzatıldı. Kullanıcılar bu sayede uzun zaman önce gönderdiği mesajları bile silebilecek.

WhatsApp Mesaj Silme Süresini Uzatıyor

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan WhatsApp Messenger isimli anlık mesajlaşma uygulamasının Android beta sürümü için bir güncelleme yayımlandı. 2.21.23.1 güncellemesi ile birlikte yeni bir özellik gün yüzüne çıktı.

WhatsApp Messenger, 4 yıl önce mesajların silinebilmesine olaank tanıyan bir özelliği kullanıma sunmuştu. Kullanıcı deneyimini iyileştiren bu özellikte süre kısıtlaması bulunuyor. Yani mesajları yalnızca belirli süre zarfında silebilirsiniz.

Popüler anlık mesajlaşma hizmeti söz konusu özelliği kullanıma sunduğunda süreyi 7 dakika ile sınırlamıştı. Bu, 8 dakika önce gönderilmiş bir mesajı herkes için silemeyeceğiniz anlamına geliyordu. Platform bir süre sonra yeni sınırı 1 saat 8 dakika 16 saniye olarak ayarladı.

Şirket, mesaj silme özelliğindeki süre sınırlaması ile ilgili yeni bir adım attı. WABetaInfo tarafından paylaşılan bilgilere göre mesajlaşma uygulamasının Android beta sürümünde süre sınırı 3 ay olarak ayarlandı. Böylelikle kullanıcılar aylar önce gönderdiği mesajları bile silebilecek.

Süre sınırlamasını önemli ölçüde uzatan özelliğin ne zaman sunulacağı henüz bilinmiyor. Yeni özellik şu anda geliştirme aşamasında. Bu sebepten ötürü yeni özellik, tüm kullanıcılar için yayımlanmadan önce değişebilir.

WhatsApp Durum Paylaşımını Geri Alma Özelliği Geliyor

Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan bilgilere göre anlık mesajlaşma hizmeti, Durum paylaşımını geri alma özelliği üzerinde çalışıyor. Kullanıcılar, bu özellik sayesinde yanlışlıkla paylaştıkları Durum gönderilerini geri alabilecek. Bu işlem, Durum sayfasına eklenecek "Geri Al" butonu üzerinden hızlı ve pratik bir şekilde yapılabilecek.

Anlık mesajlaşma hizmeti üzerinden paylaştığınız bir Durum gönderisini silebilirsiniz fakat bu işlem pek pratik değildir. Geri alma özelliği, söz konusu paylaşımların çok hızlı ve pratik bir şekilde kaldırılmasını sağlayacak. WhatsApp, geri alma işleminin tamamlandığına dair kullanıcıyı bilgilendirecek.

Kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştirecek özellik şu anda test aşamasında. Bu sebepten ötürü söz konusu özelliğin tüm kullanıcıların kullanımına ne zaman sunulacağı bilinmiyor. Test süreci başarı ile tamamlandıktan sonra yeni özellik WhatsApp Messenger kullanıcıları için yayımlanacaktır.