WhatsApp Mesaj Silme Süresi Uzatıldı

Mobil pazarın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'taki mesaj silme süresi uzatılıyor. Şimdilik yalnızca Android için geliştirilen bu yenilik, gönderdiğiniz mesajları silmek için size daha uzun bir süre sunacak.

WhatsApp'ın v2.18.69 sürümünde ortaya çıkan ve henüz beta aşamasında olan bu yenilik, ilk olarak geçtiğimiz yılın Kasım ayında sunulmuştu. Ancak o dönemde 420 saniye (7 dakika) içerisinde silinmeyen mesajlar WhatsApp'ta kalıyordu. Şirketin getirdiği yeni kararla birlikte kullanıcılarına bundan böyle 4,096 saniye yani 68 dakika 16 saniye sunulacak. Bu süre zarfında silinmeyen mesajlar da kalıcı hale gelecek.

Henüz sadece Android için test edildiği öğrenilen bu özellik, kullanıcıları sevindirecektir diye düşünülüyor. Bu yeniliğin iOS kullanıcıları için de yakın zamanda geleceği belirtiliyorken Android'den iOS'a gönderilen mesajların ne kadar süre içerisinde silinmesine izin verileceği ise belirsizliğini koruyor.

WhatsApp'ta İletilmiş Mesaj Dönemi Başlıyor

Yakın zamanda gelecek olan bu yenilikte ise, başka bir gruptan veya kişiden kopyaladığınız mesajlar kendini belli edecek. Yani mesajı gönderdiğiniz kişi, bunu sizin yazıp yazmadığınızı rahat bir şekilde anlayabilecek. Ayrıca Android 2.18.67 beta sürümünde görünen yeni özellik, varsayılan olarak devre dışı ve gizli durumda bulunuyor.