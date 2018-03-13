WhatsApp, Mesaj Silme Süresini Uzattı

Kısa süre önce uygulamasına getirdiği "mesaj silme (herkesten sil)" özelliğiyle kullanıcılarının büyük beğenisini kazanan WhatsApp, getirdiği yeni güncellemeyle birlikte bu özelliğin süresini (mesaj silme süresini) uzattı. Böylece artık yanlışlıkla gönderdiğimiz ya da sonradan pişman olduğumuz mesajları silebilmek için acele etmemize gerek kalmayacak ve bunun için yeterli süreye sahip olacağız.

WhatsApp, mesaj silme özelliğini ilk olarak geçen yıl duyurmuştu. Bu özellik kullanıcıları oldukça memnun etmişti fakat bir mesaj silinmek istendiğinde süre kısıtlıydı ve acele etmek gerekiyordu. Çünkü mesaj, gönderildikten sonra sadece 7 dakika içinde silinebiliyordu (karşı taraf mesajı görse bile mesaj silinebiliyordu). Kullanıcılar bu sürenin kısa olduğu ve sürenin daha da uzatılması gerektiği görüşünü savunmuşlardı. Kullanıcıların bu görüşlerini dikkate alan WhatsApp, beklenen güncellemeyi getirdi.

WhatsApp’a gelen yeni güncellemeyle birlikte, mesaj silme süresi 7 dakika yerine 4096 saniyeye yükseltildi. 4096 saniyelik mesaj silme süresi, 1 saat 8 dakika 16 saniyeye denk geliyor ki bu gayet iyi bir süre. WhatsApp’ın mesaj silme süresi olarak neden böyle küsüratlı bir süre seçtiği ise bilinmiyor.

WhatsApp "mesaj silme" özelliği ile ilgili detaylı bilgi için şuraya bakabilirsiniz.