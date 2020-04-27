WhatsApp Mesaj Yönlendirme Sınırlandırması Viral Mesajları %70 Azalttı

Geçtiğimiz haftalarda WhatsApp platformunun, koronavirüsüyle mücadele kapsamında yanlış bilgilerin yayılmasını önlemek amacıyla, sık gönderilen mesajlara sınırlama getireceğini paylaşmıştık. WhatsApp, getirilen sınırlama sonucunda viral mesajlarda %70 oranında bir azalma görüldüğünü açıkladı. Ancak, mesajların ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilgi içerdiği bilinmiyor.

WhatsApp üzerinden bir mesajı çok fazla sayıda kullanıcıya iletebiliyordunuz. Ve bu kullanıcılar da sizden aldıkları mesajı çok fazla sayıda başka kullanıcılara iletebiliyordu. Koronavirüsünün dünyayı ele geçirmesiyle birlikte diğer sosyal medya platformlarında olduğu gibi WhatsApp üzerinden de çok sayıda doğru olmayan bilgi paylaşımında bulunulmaya başlandı. Bu durum hem halkın yanlış bilgilenmesine hem de gereksiz yere panik olmasına neden oldu. Bu durum üzerine sosyal medya platformları koronavirüsüyle mücadele kapsamında yanlış bilginin yayılmasını engellemek adına harekete geçti.

%70'lik Düşüş Yaşanan Viral Mesajların Kaçının Yanlış Bilgi İçerdiği Bilinemiyor

WhatsApp yaptığı değişiklikle, daha önce pek çok kişiye gönderilebilen mesajların artık sadece tek bir kişiye ya da gruba gönderilebileceğini açıkladı. Gerçekleştirilen değişiklikte küçük bir açık bulunuyordu, kullanıcılar manuel olarak tek bir mesajı çok sayıda kullanıcı ile paylaşabiliyordu. Bu açığa ve açıklamanın ardından çok fazla bir süre geçmemesine rağmen, viral mesajlarda %70'lik ciddi bir düşüş gözlendi. Yetkililer, karşılaştıkları bu oranı sevindirici bulmalarına karşın, hangi mesajların yararlı bilgi içerdiği, hangi mesajların zararlı bilgi içerdiğini bilemediklerini belirtiyor.

256 kişiye kadar katılımcıya izin veren WhatsApp grupları nedeniyle, uygulama koronavirüsü döneminde yanlış bilginin yayılmasına neden olduğuna ilişkin ağır eleştiriler altında kalmıştı. Hükümetler ve basın sadece WhatsApp platformu için bütün sosyal medya platformlarının yanlış bilginin yayılmasını önlemek için harekete geçmesini talep etmişti. Sosyal medya platformları bu talebe cevap vermekte gecikmeti. WhatsApp uygulamış olduğu engelleme ile viral mesajların önüne geçmeyi başardı.