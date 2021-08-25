WhatsApp Mesajlara Tepki Verme Özelliği Üzerinde Çalışıyor

Son zamanlarda özellik üzerine özellik kazanan WhatsApp, mesajlara tepki verme özelliğini de kullanıcılarla buluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kısa bir süre önce anlık mesajlaşma uygulamasına en çok istenen özelliklerden biri olan çoklu cihaz özelliğini getiren WhatsApp şimdi de kullanıcıların Instagram'da çok sık kullandığı bir özelliği test ediyor.

WhatsApp Messenger için şu anda tepki özelliği geliştiriliyor. WhatsApp bir anlık mesajlaşma uygulaması olsa bile bu özellik hiç beklenmiyordu. Son zamanlarda birçok yeni özellik ortaya çıktı ancak kullanıcıların sohbet genelinde yeni bir şeyler görmesinden bu yana da epey zaman geçti. Neyse ki anlık mesajlaşma uygulamasına gelecek yeni bir özelliğin kullanıcıların yenilik beklentisini karşılama potansiyeli çok yüksek.

WhatsApp Mesajlara Tepki Verme Özelliği Ne Zaman Çıkacak?

Instagram'ın yanı sıra Facebook'un bir uygulaması olan Messenger'da da sık sık başvurulan bir özellik olan tepkilerin uygulamanın yakın bir zamanda alacağı güncelleme ile kullanıma sunulması bekleniyor.

Duyguları ifade etmek için mesajlara doğrudan emoji eklenmesine olanak tanıyan tepkiler şu anda Instagram, Twitter, Facebook Messenger gibi uygulamalarda yer alıyor. WhatsApp söz konusu platformlara kıyasla daha tek amaçlı bir uygulama olsa da en azından Facebook'un ekosisteminde tepkileri en geç alan uygulama olacak.

WhatsApp Tepkiler Nasıl Görünüyor?

WhatsApp şu anda tepkileri desteklemeyen eski bir WhatsApp sürümünü kullanan kişilere bir mesaj gösteriyor. Bu mesajda kullanıcı mesajına verilen tepkiyi göremiyor ancak görebilmesi için cihazını güncellemesi isteniyor. Kullanıcı eğer uygulamayı güncellerse söz konusu mesajı görmekten kurtulabiliyor ve mesajına hangi tepkinin verildiğini görmeye başlayabiliyor.

Bu mesaj, özellik için atılan ilk adım olarak sayılabilir. Uygulamanın alacağı yeni özellik ile ilgili ekran görüntülerinin gelecek hafta ortaya çıkması muhtemel. Bu da kullanıcılara özellik hakkında daha fazla ayrıntı sağlayabilir.

WhatsApp'ta tepkilerin nasıl göründüğü hakkında fikir sahibi olmak için betadaki diğer güncellemeleri beklemek gerekiyor. Yukarıdaki ekran görüntüsü WhatsApp'ın beta Android sürümünden alınmış olsa bile WhatsApp bu özelliği iOS'e de getirecektir.

Facebook'un geleceğe yönelik planlarında şimdilik mesajları şifresini çözmeden analiz etmek yer alıyor. Facebook, The Information'a WhatsApp için homomorfik şifreleme yöntemini düşünmek için çok erken olduğunu söylese de ileride bu tür bir planın faaliyete geçirilmesi mümkün olabilir.