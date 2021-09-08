Zuckerberg, WhatsApp Mesajları Görme Konusunda Yalan mı Söyledi?

Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg'ün WhatsApp mesajları görme hakkında Amerika Birleşik Devletleri senatosuna yalan söylemiş olabileceği ileri sürüldü. Facebook'un sahibi olduğu WhatsApp, uçtan uca şifreleme sistemi ile her ne kadar kullanıcıların güvende olduğunu belirtse de iddialar aksini gösteriyor.

WhatsApp, 2016 yılında anlık mesajlaşma uygulaması üzerinden gerçekleştirilen tüm sohbetlerin (sesten dosya aktarımına kadar) uçtan uca şifreleme ile korunmaya başlandığını duyurdu. Uçtan uca şifreleme, kullanıcıların üst seviye gizlilik ve güvenliğe sahip olması açısından büyük önem taşıyor ama bu en azından söz konusu mesajlaşma uygulaması için geçerli olmayabilir.

WhatsApp Mesajları Görme Konusunda Yalan Söylenmiş Olabilir

ProPublica tarafından yayımlanan yeni bir raporda WhatsApp'ın Austin, Dublin ve Singapur'da milyonlarca kullanıcının iletilerini incelemek için 1000'den fazla işçi çalıştırdığı iddia edildi. Raporda ayrıca işçilerin WhatsApp kullanıcıları tarafından işaretlenen mesajları kontrol etmek için Facebook'un özel olarak kullandığı yapay zekadan faydalandığı ileri sürüldü.

İddia, kullanıcılar yeni bir sohbet başlattığında henüz bir mesaj alınıp gönderilmeden önce gösterilen WhatsApp'ın bile mesajları okuyamayacağını veya dinleyemeyeceğini içeren bilgilendirme mesajına rağmen ortaya çıktı.

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, 2018 yılında WhatsApp'ta kullanıcıların herhangi bir mesajını görmedikleri yönünde bir ifade kullanmıştı. İddia, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na yapılan bir şikayetle destekleniyor. 2020'de yapılan WhatsApp mesajları görme iddiası ile doğrudan bağlantılı şikayet, WhatsApp'ın kullanıcıların mesajlarını, fotoğraflarını, videolarını görüntülemek için yapay zeka ve kullanıcı bilgilerini kullandığını içermişti.

Kullanıcı mesajlarının şirket tarafından görüntülenebilir olması, WhatsApp'ın uçtan uca şifrelemesinin tamamen güvenli olmayabileceğinin bir göstergesi olsa da WhatsApp, yaptığı açıklamada bunun aksini iddia ediyor.

WhatsApp, konu ile ilgili açıklamasında söz konusu uygulamanın kullanıcı raporlarına dayanarak yürütüldüğünü, spam önleme ve tehditleri araştırmak için bu uygulamadan yararlanıldığını ve toplanan verilerin de sınırlı olduğunu belirtti.

KVKK Tarafından WhatsApp'a Para Cezası Kesilmişti

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından geçen günlerde yapılan duyuruya göre WhatsApp'a 1 milyon 950 bin TL para cezası uygulanmasına karar verilmişti. Bununla birlikte şirketten şu şartları karşılaması istenmişti: