Bu Virüs Yüzünden WhatsApp Mesajlarınız Okunabilir!

Avrupa Birliği dışında kalan ülkelerdeki kullanıcılara gösterilmeye başlanan gizlilik sözleşmesi ile yakın zamanın en çok konuşulan uygulamalarından biri haline gelen WhatsApp Messenger’ın kullanıcıları şimdi de bilgisayar korsanlarının (hackerların) hedefi haline geldi. Kullanıcıların dikkatli olmasında fayda var çünkü söz konusu virüs yüzünden cihazınız üzerinden gönderdiğiniz ve aldığınız WhatsApp mesajları bir başkası tarafından okunabilir.

Kullanıcıların WhatsApp Mesajları Tehlike Altında!

Sabah’ın haberine göre WhatsApp Messenger kullanıcılar için risk oluşturan yeni bir virüs ortaya çıktı. Ortaya çıkan WhatsApp Messenger virüsü hakkında önemli açıklamada bulunan güvenlik araştırmacısı Lukas Stefanko, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bu kötü amaçlı yazılım, alınan herhangi bir WhatsApp mesaj bildirimini kontrol edebiliyor ve kurbanın telefonundan diğer kullanıcılara da (virüsü) yayabiliyor” ifadelerini kullandı.

Virüs bir telefon markasının reklamı gibi görünen bir bağlantı aracılığı ile gizleniyor. Android kullanıcıları açısından büyük bir tehdit olan bu virüs, kullanıcıların Google Play Store benzeri bir web sitesine yönlendirilmesi ile bulaştırılıyor. Google’ın sahte web sitesinden uygulama indiren Android kullanıcısından virüsün doğru bir biçimde çalışmasını sağlamak amacıyla bildirim erişim izni isteniyor.

Kötü amaçlı yazılımın izin taleplerine onay verilmesi, kullanıcının diğer WhatsApp kullanıcıları tarafından kendisine gönderilen mesajlara erişim hakkı verilmesine olanak tanıyor.

Bu virüsten korunmak için internet üzerinde tıkladığınız bağlantılara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Örneğin “play.google.com” Google’ın kendi web sitesidir fakat bir bilgisayar korsanı, Android işletim sistemli bir akıllı telefona sızmak için sahte bir web sitesi açabilir ve size “play.googole.com” şeklinde bir bağlantı gönderebilir. Bu site üzerinden indireceğiniz her virüs sizin için büyük bir tehlike oluşturur.

Android Kullanıcıları İçin Tehlikeli Uygulamalar

Geçtiğimiz günlerde Play Store’dan kaldırılan uygulamalar eğer akıllı telefonunuzda yüklü bir halde durmaya devam ediyorsa bu uygulamaları kaldırmanız öneriliyor. Aşağıda yer alan liste, bu uygulamaların bir kısmını içeriyor. Bu listenin tamamına zararlı uygulamaların bulunduğu sayfadan ulaşabilirsiniz.