WhatsApp Mesajlarınız Değiştiriliyor Olabilir

Dünyanın en popüler mesajlaşma ağı WhatsApp'ta üst düzey güvenlik açığı tespit edildi. Uygulama içerisinde iletilmekte olan bir mesajın içeriğini değiştirebildiği ve bu anlamda pek çok kullanıcının mesaj güvenliği tehlikede olduğu belirtildi.

Kullanıcılar arasındaki mesajlaşmayı uçtan uca şifrelemeyle koruyan WhatsApp'ın bu korumayı tam anlamıyla sağlayamadığı ifade ediliyor. Güvenlik şirketi Check Point'ten bir grup araştırmacı yaptığı çalışmada üçüncü taraf kişilerin mesajlara eriştiği ve bu mesajlar iletilmeden değiştirebildiği ortaya çıktı.

Şirket araştırmacılarının sunduğu raporda bu tür bir güvenlik tehditinin büyük sorunlar doğurabileceğine yer verildi. Mesajların değiştirilebilmesi, mesajların içine reklam metinler eklenebilmesi, mesajların iletilmemesi ve adınıza yalan yanlış mesajların oluşturulması gibi kötü sonuçlar ortaya koyabilecek bu durum karşısında WhatsApp'ın önlem alması bekleniyor.

WhatsApp'ta yer alan açığın şifreleme modülünde olduğu belirtildi. Yani WhatsApp içerisindeki güvenlik protokollerine erişip buradan da istediğiniz kullanıcının verisine erişmeniz mümkün olabiliyor. Konu hakkında WhatsApp'a gerekli müdahaleler yapılması gerektiğini vurgulayan Check Point, kötü niyetli siber suçlulardan tedirgin olduklarını söylüyorlar.