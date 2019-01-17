WhatsApp Mesajlarınızı İzniniz Olmadan Silebilir!

Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma programı WhatsApp, yaşadığı teknik sorunla birçok kullanıcısını üzdü. Kısa bir süre önce baş göstermeye başlayan yeni bir hata sonrasında, kullanıcıların eski mesajları kendi kendine silindi.

19 milyar dolara Facebook tarafından satın alınmasının ardından bambaşka bir uygulama haline gelen ve kendi başına sosyal medya mecrasına dönüşen WhatsApp, kullanıcı sayısını da katlamıştı. Yükselen kullanıcı sayısıyla uygulamada yaşanan problemlerin sayısı fazlalaşmaya başlarken, son günlerde baş gösteren eski mesajları silme sorunu, birçok kullanıcının canını sıktı. Mesajlarını yedeklemeyenleri mağdur eden hata yüzünden kullanıcılar, uygulamayı açtıklarında sohbetlerinin yerinde olmadığını, mesajların kendi kendilerine yok olduklarını gördüler.

Şimdilik sadece Android tabanlı telefon kullananlarda yaşanan problemin sebebi araştırılırken, iPhone kullananların da benzer sorunlarla karşı karşıya kalma durumlarının olduğu dile getirildi. İşi şansa bırakmamak adına WhatsApp yedeğinizi almak için Google Drive'dan faydalanabileceğiniz de söylenenler arasında yerini aldı. Ücretsiz olarak yapacağınız yedekleme işlemi neticesinde böylesi bir sorun nedeniyle sohbet kayıtlarınız silinse de yedeğinizden sohbet kayıtlarınızı geri getirebileceksiniz.

WhatsApp mesajlarınızı kaybetmemek ve yedeklemenin nasıl yapılacağını görmek istiyorsanız, WhatsApp Mesajları Google Drive'a nasıl yedeklenir? yazımızı okuyabilirsiniz.