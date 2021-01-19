WhatsApp Messenger Bilgisayar Versiyonu Çıktı, Hemen İndirin!

Mobil cihazların en yaygın olarak kullanılan mesajlaşma servisi olan WhatsApp Messenger nihayet ayrı bir masaüstü programı olarak kullanıcıların beğenisine sunuldu. Aslında WhatsApp daha önceden bilgisayarlarımızda WhatsApp Web aracılığıyla kullanılabiliyordu; fakat WhatsApp Web sadece internet tarayıcmız üzerinden çalışıyordu.

Ayrıca WhatsApp Web üzerinden yazışmalarımızı takip edebilmek için sürekli tarayıcı sekmelerinizi değiştirmeniz gerekiyordu. Eğer siz de bizim gibi işlerinizi internet tarayıcınız üzerinden yürütüyorsanız bu iş bir süre sonra can sıkıcı olmaktaydı. Çalışmak için herhangi bir internet tarayıcısına ihtiyaç duymayan WhatsApp Masaüstü ile bu dertlerden kurtuluyoruz.

WhatsApp Masaüstü temel olarak WhatsApp Web mantığıyla çalışıyor. WhatsApp PC ve Mac sürümlerini kullanabilmek için telefonunuzda açık olan WhatsApp uygulamasını WhatsApp Masaüstü programı ile eşleştirmeniz gerekiyor. Bu iş yine barkod okutarak yapılmakta.

WhatsApp Windows sürümü Windows 8 ve üst versiyonlarında çalışabiliyor, Mac sürümünü çalıştırabilmek için Mac OS X 10.9'a sahip olmanız gerekiyor. WhatsApp Masaüstü'nü nasıl kullanabileceğinizi bu yazımızda resimli olarak anlattık:

WhatsApp Masaüstü Özellikleri

WhatsApp yazışmaları yapma

Sesli mesaj gönderme

WhatsApp arkadaşlarımızla dosya, fotoğraf ve video paylaşma

WhatsApp profilimizi yapılandırma

Yeni sohbetler ve sohbet grupları oluşturma

Sohbetleri arşivleme, okunmadı olarak işaretleme, silme, ve sessize alma

Mesaj iletme veya mesaj silme

Toplu mesaj seçimi yaparak tek tıklamayla üzerlerinde aynı işlemi gerçekleştirme

WhatsApp Masaüstü Nasıl Kullanılır?