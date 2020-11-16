WhatsApp Microsoft Edge Desteğini Sonlandırıyor!

WhatsApp Messenger, Microsoft'un tarayıcısına verdiği desteği sonlandırıyor. Microsoft, 2015 yılında Windows 10’la birlikte modern bir web tarayıcısı olarak tanıttığı Microsoft Edge için yaklaşık 5 yıl önce Internet Explorer’ın fişini çekmişti. Günümüze döndüğümüzde Edge kullanım oranının inanılmaz bir şekilde düşüşe geçmiş durumda olduğu açık ve net bir şekilde gözler önüne seriliyor. Şirketin stratejisindeki zincirleme hata, web tarayıcısının başarısız olmasına neden oldu.

Teknoloji devi, bunun üzerine Google tarafından geliştirilen açık kaynaklı Chromium’dan yararlanmak için kendi geliştiricileri tarafından geliştirmiş olan EdgeHTML’i terk etmeye karar vermişti. Şirket, Ocak 2020 tarihinde yeni Chromium tabanlı Edge tarayıcısını resmen duyurdu ve eski sürümde olmayan bir dizi yeni özelliği kullanıma açtı.

Chromium Edge’in artık Windows 10’un iki yılda bir yapılan güncellemelerine herhangi bir şekilde bağlılığı kalmadı ve yeni web tarayıcısına yayımlandığı tarihten bu yana yaklaşık altı haftada bir güncelleme geliyor. Şirket yeni tarayıcısına düzenli olarak destek vermeye devam edecek ve buna ek olarak eski Edge tarayıcısına ve altyapısına verilen destek sona erdirilecek.

WhatsApp Artık Microsoft Edge Desteği Vermeyecek

WhatsApp Web’e erişmek için hala Microsoft Edge kullanıyorsanız web tarayıcınızı en son sürüme güncellemeniz gerekiyor. Sosyal medya devi Facebook’un açıklamasına göre son sürüm kullanıcısı değilseniz Edge üzerinden anlık mesajlaşma uygulamasını verilen tarihten itibaren kullanamamaya başlarsınız.

Facebook, anlık mesajlaşma uygulamasının web sürümünü kullanan kişilerin Microsoft Store üzerinden en son Windows 10 güncellemesini veya WhatsApp’ın masaüstü uygulamasını indirmesini ve böylece Microsoft’un web tarayıcısının en son sürümünü kullanmasını sağlamak istiyor.

Mesajlaşma uygulamasını Microsoft’un tarayıcısı üzerinden kullanmaya devam etmek istiyorsanız şirketin tavsiyesine dikkat verebilirsiniz. Şirket, mesajlaşma uygulamasını Edge’de kullanmaya devam etmek isteyenlere ise web tarayıcısını Edge 80 ve daha üstü bir sürüme yükseltmesini tavsiye ediyor. Geçtiğimiz dönemlerde mesajlaşma uygulamasını satın alan Facebook ayrıca bu kullanıcıların dilerse Google Chrome, Mozilla Firefox veya Opera gibi alternatif web tarayıcılarını da kullanabileceğini söylüyor.

Microsoft, Eski Hizmetleri İnternet Tarihinden Siliyor!

Microsoft, eski Edge tarayıcısına ek olarak web tarayıcısındaki temel özellikleri engelleyerek Internet Explorer 11’i de sonlandırmayı planlıyor. Destek 2021 yılının mart ayında sona erdikten sonra kullanıcılar eski Edge’i kullanarak tarayıcıyla uyumsuz web sitelerine erişim sağlamaya çalıştığında Chromium Edge’e yönlendirilecek.