WhatsApp Gruplarının Yöneticilerini İlgilendiren Yeni Özellik: "Onay Sistemi"
WhatsApp gruplarına gelecek olan yeni "onay sistemi" özelliği, grup yöneticilerinin gruba katılacak kişileri onaylamasını gerektirecek. İşte detaylar!
WhatsApp, grup sohbeti yöneticilerine bu gruplara kimlerin katılacağı konusunda daha fazla kontrol sağlayacak yeni bir özelliği kullanıma sunmaya başlıyor.
WhatsApp, bir grubun parçası olarak başkalarıyla sohbet edebilmek isteyen insanlar için başvurulan uygulama ve hizmetlerden biri ve bunun bir parçası da neler olup bittiğinden sorumlu bir yöneticiye sahip olma özelliğinden geçiyor. Şimdi WhatsApp, bu yöneticilere yeni yetkiler veren bir değişikliği kullanıma sunuyor.
Yeni onay sistemi, yeni grup üyelerinin grup sohbetine katılabilmeleri için önce bir yöneticinin o kişinin gruba gireceğini onaylamasını gerektiriyor. Bu onay verilmezse reddedilenler o grubun bir parçası olamıyorlar.
Grup Yöneticilerinin Yetkileri Artıyor
Yöneticiler bu özelliği grup bazında etkinleştirme seçeneğine sahip, yani bir grupta etkinleştirmek için tüm grup sohbetlerinde etkinleştirilmesi gerekmiyor. Özelliğin etkinleştirildiği her grup sohbeti için yeni bir "Bekleyen Katılımcılar" seçeneği de mevcut olacak ve yöneticilerin erişim talebinde bulunan herkesi görmesine ve ardından bu talebi onaylayıp onaylamayacağına karar vermesine olanak tanıyacak.
Yeni grup sohbeti onay seçeneği şu anda hem en son beta sürümünü kullananlara hem de WhatsApp'ın en son sürümünü App Store'dan indirenlere sunulmaya başlandı.
WhatsApp Gruplarını İlgilendiren Yeni Özellik: "Süresi Dolan Gruplar"
Meta'nın sahip olduğu mesajlaşma servisini bu kadar popüler yapan şeylerden biri de sürekli olarak yeni grup sohbeti özellikleri geliştirmesi ve grup sohbetleri için gelecek olan yeni "Süresi Dolan Gruplar" olarak adlandırılan özellik, yaygın soruna bir çözüm olmayı amaçlıyor.
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