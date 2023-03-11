WhatsApp Gruplarının Yöneticilerini İlgilendiren Yeni Özellik: "Onay Sistemi"

WhatsApp, grup sohbeti yöneticilerine bu gruplara kimlerin katılacağı konusunda daha fazla kontrol sağlayacak yeni bir özelliği kullanıma sunmaya başlıyor.

WhatsApp, bir grubun parçası olarak başkalarıyla sohbet edebilmek isteyen insanlar için başvurulan uygulama ve hizmetlerden biri ve bunun bir parçası da neler olup bittiğinden sorumlu bir yöneticiye sahip olma özelliğinden geçiyor. Şimdi WhatsApp, bu yöneticilere yeni yetkiler veren bir değişikliği kullanıma sunuyor.

Yeni onay sistemi, yeni grup üyelerinin grup sohbetine katılabilmeleri için önce bir yöneticinin o kişinin gruba gireceğini onaylamasını gerektiriyor. Bu onay verilmezse reddedilenler o grubun bir parçası olamıyorlar.

Grup Yöneticilerinin Yetkileri Artıyor

Yöneticiler bu özelliği grup bazında etkinleştirme seçeneğine sahip, yani bir grupta etkinleştirmek için tüm grup sohbetlerinde etkinleştirilmesi gerekmiyor. Özelliğin etkinleştirildiği her grup sohbeti için yeni bir "Bekleyen Katılımcılar" seçeneği de mevcut olacak ve yöneticilerin erişim talebinde bulunan herkesi görmesine ve ardından bu talebi onaylayıp onaylamayacağına karar vermesine olanak tanıyacak.

Yeni grup sohbeti onay seçeneği şu anda hem en son beta sürümünü kullananlara hem de WhatsApp'ın en son sürümünü App Store'dan indirenlere sunulmaya başlandı.