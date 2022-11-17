Artık WhatsApp'tan Online Alışveriş Yapabilmek Mümkün!

2018 yılında işletmelere çözüm sağlamak amacıyla uygulama mağazalarında yerini alan WhatsApp Business, sahip olduğu birçok özellik sayesinde kısa sürede fazlasıyla popüler oldu. Başta küçük işletmeler olmak üzere devasa şirketlerin çağrı merkezleri gibi önemli müşteri-firma iletişim ağları WhatsApp Business üzerine taşındı.

Son yıllarda uygulamanın potansiyelinin artış gösterdiğini fark eden Meta, yakın zamanda tüm mesajlaşma platformları için online alışveriş temelli bir güncelleme getirmenin peşinde.

WhatsApp Online Alışveriş Sitesine Dönüşecek!

WhatsApp, dün Brezilya, Kolombiya, Endonezya, Meksika ve Birleşik Krallık için end-to-end şifreli ürün satışı özelliğini uygulamaya aldı.

Şimdilik kısıtlı imkanlara sahip olan bu özellik, işletme sahiplerinin direkt olarak müşterilerle iletişim kurmasını ve satın alımların WhatsApp üzerinden gerçekleştirilmesini sağlıyor.

Brezilya'nın en büyük kredi kartı şirketi olan Cielo ile birlikte çalışan Meta, ülkelerin regülasyonları çerçevesinde yakın zamanda tüm dünyada özelliği aktif hale getirmek istiyor.

WhatsApp'ın gelecek vizyonu hakkında bazı açıklamalarda bulunan Meta, "En büyük amacımız, kullanıcıların WhatsApp sohbet uygulaması üzerinde hem işletmelerle konuşabilmesi hem de satın alım işlemlerini tamamlayabilmesidir." dedi.

Çin'in en önde gelen haberleşme uygulamalarından olan WeChat, uzun yıllardır müşterilerine benzer özellikleri sağlıyordu. Elon Musk'ın da Çin'deki sosyal medya anlayışını övdüğü sözler, kısa sürede gündem olmuştu. Görünüşe göre Batı'da bulunan birçok teknoloji firması gelecekte Çin'deki firmaların izinden gitmeyi tercih edecek.