WhatsApp, Otomatik Spam Algılama Özelliğini Test Ediyor

Anlık mesajlaşma uygulamalarını kullanıyorsanız, zaman zaman spam ve sahtekarlık amaçlı bağlantı içeren mesajlara maruz kalmışsınızdır. Söz konusu bağlantıların birçoğu, kimlik avı dolandırıcılığı yöntemiyle kişisel bilgilerinizi ele geçirmeye yönelik oluyor. Çoğumuz bu bağlantıları tıklamanın kötü sonuçlar doğuracağını bilse de, bazılarımız ne yazık ki bu tuzağa düşüyor ve kişisel verilerini bilgisayar korsanlarına kaptırıyor.

Kullanıcılara gönderilen spam (istenmeyen) mesajları azaltmak için yoğun bir çaba sarfeden WhatsApp, kullanıcıların birbirleriyle güvenli bir şekilde iletişim kurabilmesi için ‘otomatik spam algılama’ sistemi üzerinde çalışıyor.

Popüler uygulama, kişisel verileri tehdit eden spam mesajlarla mücadele etmek için izleyeceği yeni yol haritasını bu sistem üzerine kuracak. WhatsApp yeni sistemi, kimlik avı dolandırıcılığı yapan mesajları otomatik olarak algılayacak ve kullanıcıları uyaracak.

Sistem, şüpheli bir bağlantıyı tespit ettiği takdirde, söz konusu mesajın üzerine kırmızı bir uyarı bildirimi koyacak. WhatsApp algoritması, yukardaki resimde gördüğünüz gibi çalışacak.

Örnek mesajda, ücretsiz konser bileti promosyonu gibi görünen bir bağlantı görüyorsunuz. İletideki URL whatsapp.com’a yönlendiren bir bağlantı gibi görünüyor, ancak “w” karakteri aslında tamamen farklı bir harf. Bunu, w’nun altındaki küçük noktaya bakarak anlayabilirsiniz. Sistem, tuhaf bir 'Unicode' karakteri tespit ettiğinde mesajın üzerine "şüpheli bağlantı" etiketini ekleyecek. Şirket, bağlantı kontrollerinin mevcut gizlilik ayarlarını etkilemediğini belirtiyor.

Bir WhatsApp sözcüsü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bağlantı kontrolleri gizliliğinizi korumak için tamamen cihazınızda gerçekleşiyor ve uçtan uca şifreleme yöntemi kullanılıyor. Dolayısıyla WhatsApp, size gelen hiçbir mesajın içeriğini görmüyor” ifadeleri ile gizlilik konusundaki soru işaretlerini giderdi.

Otomatik spam algılama özelliği, Perşembe günü WhatsApp’ın beta test kullanıcılarına sunulmaya başlandı.

Dünya çapında 1 milyar kullanıcıya sahip olan WhatsApp, yeni özelliği ile birlikte yanlış bilgiler yayan ve kullanıcıları kandırıp belli bir şekilde hareket etmelerine neden olan sahte haberlerle mücadelesine önemli bir katkı sağlamış olacak.