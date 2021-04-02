WhatsApp Para Gönderme Dönemi Başlıyor!

WhatsApp para gönderme özelliği bir ülkede kullanıma sunulmasının üzerinden çok kısa bir süre sonra kullanıma kapatılmıştı. Bu özelliğin kullanılmasının öndeki yasal engellerin kaldırılması ile özellik o ülkede yer alan WhatsApp Messenger kullanıcıları ile yeniden buluşturuluyor.

Peki, WhatsApp para transfer özelliği ne işe yarıyor ve Türkiye'de ne zaman kullanıma sunulacak? WhatsApp'ın beklenen özelliğine dair anlık mesajlaşma uygulamasının kullanıcılarının merak ettiği tüm ayrıntılar haberimizde.

WhatsApp Para Gönderme Özelliği Ne İşe Yarıyor?

WhatsApp Messenger, geçen yılın haziran ayında Brezilya'daki anlık mesajlaşma uygulamasının kullanıcılarına özel dijital ödeme yapma özelliğini kullanıma sunmuştu ancak ülkenin merkez bankasından yükselen endişelerden ötürü özellik yaygınlaşmadan hemen önce kaldırıldı.

Bir süre önce Facebook'un satın aldığı anlık mesajlaşma uygulaması, Reuters'tan gelen bilgilere göre WhatsApp, salı günü uygulama içi para transferleri için merkez bankasından onay aldı. Facebook'a bağlı WhatsApp'a söz konusu özellik yakın bir zamanda yeniden dönüyor.

Ülkedeki WhatsApp kullanıcılarına sunulması beklenen yeni özellik, Visa veya Mastercard sahipleri tarafından kullanılabilecek. Bu özellik sadece iki kişi arasında yapılan para transferleri ile sınırlı olarak kullanılabilecek ve kullanıcılar özelliği kullanarak herhangi bir işletmenin müşterilere sattığı bir ürün veya hizmeti satın alamayacak.

Şirket, perşembe günü yapmış olduğu açıklamada merkez bankasının şirketin lisans talebine onay verdiğini belirtti. Whatsapp, uygulama içi para transferlerinin mümkün olan en kısa süre içerisinde Brezilya'da kullanıma sunulması için son hazırlıkların yapıldığına da sözlerine ekledi. Şirketin açıklamasında uygulamanın artık hızlı, güvenli ve pratik ödeme yapmak ve almak isteyen kişilerin isteğini mümkün olan en kısa süre içinde karşılayabileceğine yer verildi.

WhatsApp Para Gönderme Türkiye'ye Ne Zaman Gelecek?

Kullanıcı kitlesi açısından dünyanın en büyük anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp Messenger'ın geliştiricileri, yeni özelliği şu anda Brezilya'daki kullanıcıların deneyimine sunulması için hazırlıyor.

Yeni özelliğin Türkiye ve diğer ülkelere ne zaman geleceğine dair herhangi bir ipucu verilmedi. Öte yandan özelliğin küresel olarak kullanıma sunulup sunulmayacağı da henüz netlik kazanmış değil. Başka bir deyişle özelliğin Türkiye'deki kullanıcılara hiç sunulmama ihtimali de var.