WhatsApp'tan Pegasus Suçlaması: ABD'nin Müttefiklerine Saldırdı

WhatsApp, Pegasus yazılımı ile NSO'yu hedef aldı. Mesajlaşma uygulamasının yöneticisine göre, 2019 yılında 1400 WhatsApp kullanıcısına yönelik yapılan saldırıda, "ABD'nin müttefikleri" de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki üst düzey hükümet yetkilileri hedef alındı.

NSO Group, casus yazılımının birçok politikacının telefonunu tehlikeye atmak için kullanıldığını daha önce reddetti, ancak WhatsApp farklı bir iddiadan bahsediyor. Sohbet devin WhatsApp CEO'su Will Cathcart The Guardian'a verdiği bir röportajda, NSO'nun Pegasus yazılımını 2019'da ABD müttefiki olan üst düzey ulusal güvenlik yetkilileri de dahil olmak üzere dünya çapındaki üst düzey hükümet yetkililerine saldırmak için kullandığını iddia etti.

WhatsApp, Pegasus yazılımı ile NSO'yu hedef aldı

Will Cathcart bu ihlallerin, iki hafta içinde 1.400 WhatsApp kullanıcısını tehlikeye atan ve dava açılmasına neden olan daha büyük bir kampanyanın parçası olduğunu dile getirdi. Cathcart, NSO hakkındaki raporların 2019 WhatsApp saldırısından elde edilen bulgularla eşleştiğini söyledi. İnsan hakları aktivistlerinin ve gazetecilerin de 2019'daki WhatsApp saldırısından mağdur olunduğuna inanılıyor.

"Eğer bu tüm dünyadaki gazetecileri etkiliyorsa, tüm dünyadaki insan hakları savunucularını etkiliyor, yani hepimizi etkiliyor. Herhangi birinin telefonu güvenli değilse, bu herkesin telefonunun güvenli olmadığı anlamına geliyor. NSO Group, çok sayıda hükümetin yazılımlarını satın aldığını iddia ediyor. Bu da bu hükümetlerin, kullanımları kontrollü olsa bile, bunu finanse ettiği anlamına geliyor. Durmalılar mı? Bu yazılım için hangi hükümetlerin ödeme yaptığı konusunda bir tartışma açılmalı mı?"

NSO, hiçbir gerçek temeli olmadığı ve listenin yalnızca potansiyel Pegasus hedeflerine odaklanamayacak kadar büyük olduğu konusunda ısrar ederek, WhatsApp saldırısı hakkındaki iddiaları reddetti. Ayrıca doğrudan Cathcart'a meydan okudu ve WhatsApp yöneticisinin şifreli yazılım kullanarak "pedofilleri, teröristleri ve suçluları" engellemeye yardımcı olacak araçlarına başka alternatifleri olup olmadığını sordu.

Pegasus Casus Yazılım ile Neler Yapılabilir?