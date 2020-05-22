WhatsApp'a QR Kod Özelliği Yolda

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, yeni bir özellikle karşımıza çıktı. WhatsApp'ta QR kod özelliği sayesinde kişi eklemek çok daha kolay hale geliyor.

WhatsApp'ta QR Kod ile Kişi Ekleme Dönemi Başlıyor

WABetaInfo tarafından tespit edilen özellik, her kullanıcıya benzersiz bir QR kod vermekte. Diğer kullanıcılar sizi rehberinize eklemek için WhatsApp içinden bu kodu taratıyor ve kişi rehberinize kolayca ekleniyor.

WABetaInfo, QR kod özelliğinin Play Store'daki 2.20.171 numaralı WhatsApp beta sürümünde mevcut olduğunu belirtti. Şu anda geliştirilme aşamasında olan yeni güvenlik özelliği çok yakında tüm kullanıcıların kullanımına sunulacak.

Özelliğin ne zaman tüm Android kullanıcılara açılacağına dair herhangi bir açıklama bulunmuyor. Tahminlerimize göre yeni özellik testlerin bitmesinin ardından yayına alınacak. iOS işletim sistemine QR kod özelliğinin gelip gelmeyeceği de şu an bilinmezliğini korumakta.