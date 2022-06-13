Rahatsız Etmeyin Seçeneği Artık Whatsapp'ta da Desteklenecek

Whatsapp yeni özelliklerle güncellenmeye devam ediyor. Bağlı cihazları iş hesaplarına yeniden adlandırma özelliğinin yayınlanmasının ardından WhatsApp şimdi kullanıcıların neden aramaları cevaplamadıklarını anlamalarına yardımcı olan yeni bir özelliği kullanıma sunuyor. iOS için WhatsApp Beta'ya Rahatsız Etmeyin seçeneği geldi.

TestFlight'ta bulunan iOS için WhatsApp Beta'nın en son güncellemeleri sayesinde WhatsApp artık başka bir iOS 15 API'sini destekliyor. Rahatsız Etmeyin modunun etkin olup olmadığını algılama yeteneği artık Whatsapp'a taşınıyor. Öncelerde telefonunuzu Rahatsız Etmeyin moduna aldığınızda Whatsapp'tan gelen aramaların bildirimini doğal olarak alamıyordunuz ancak bununla ilgili Whatsapp tarafından yeterli bilgi sağlanamıyordu.

Rahatsız Etmeyin Etiketi Şimdilik iOS Cihazlara Geliyor

Bu ekran görüntüsünde görebileceğiniz gibi Rahatsız Etmeyin modu etkinken bir WhatsApp araması aldığınızda arama geçmişinin hemen içinde yeni bir etiket bulunacak. Bu etiket, gelen aramanın Rahatsız Etmeyin modunun etkin olması nedeniyle gösterilmediğini belirtecek. Bu bilgilerin WhatsApp veya sizi arayan kişiyle paylaşılmadığını, bu nedenle yalnızca uygulamanın yerel veritabanına kaydedildiğini unutmayın. Ayrıca bu bir iOS 15 API'si olduğu için şu anda bu özelliği kullanabilmek için en az iOS 15'e sahip bir telefon üzerinde WhatsApp kullanıyor olmanız gerektiğini belirtmekte fayda var.

Bu özelliği herkese getirecek yeni bir güncellemenin App Store'da yakın zaman içinde yayınlanması planlanıyor. Android cihazlara gelip gelmeyeceği ise şimdilik meçhul.