WhatsApp, Reklamlar Hakkında Geri Adım Attı

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan WhatsApp'ın reklam göstermeyeceği ortaya çıktı. WhatsApp'ın bir süredir reklam gösterme hazırlığında olduğunu biliniyordu. Konu ile ilgili açıklamalar geldi.

WhatsApp'ta Reklam Gösterilmeyecek!

Uzun süredir Facebook'un bünyesinde yer alan WhatsApp'ta reklamların gösterileceği kullanıcıları sinirlendirmişti. WhatsApp'ın reklam gösterme projesini iptal ettiği açıklandı. Uygulama mağazalarından ücretsiz olarak cihazlara yüklenebilen WhatsApp, geliştirici ekibe herhangi bir para kazandırmamakta. Bundan dolayı da geliştirici ekip, uygulamaya reklam ekleyecekti. Ancak bu karardan vazgeçildi. Facebook'un bir şekilde para kazanmak istediği söylenmekte.

Gelen sızıntılara göre, Facebook reklam ekibini dağıttı. Bugüne kadar yapılan çalışmaların tümünün uygulama içerisinden silindiği ortaya çıktı. WhatsApp'ta artık reklam görüntülenmeyecek. WhatsApp, yılbaşı arifesinde 100 milyardan fazla mesaj alışverişi yaptığını açıklamıştı. Şirket rekor üzerine rekor kırmakta.

Reklamların yayınlanmayacağını duyan kullanıcılar rahat bir nefes almaya başladı. Sizler WhatsApp'ın reklam göstermekten vazgeçmesi hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden düşüncelerinizi aktarmayı unutmayın!