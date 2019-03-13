WhatsApp Resim Arama Özelliği ile Sahte Haberlerin Önüne Geçecek

Sahte haberler konusuna çözümler getirmek adına yenilikler arayan WhatsApp, beta sürümünde önemli bir değişiklik yaptı. Milyarlarca kişinin kullandığı anlık mesajlaşma uygulamasının beta sürümüne resim arama özelliği getirildi.

WhatsApp’ın beta sürümüne dair yayınladığı haberler ile tanıdığımız WABetaInfo isimli internet sitesi, WhatsApp Beta 2.19.73 sürümünde yapılan değişikliği paylaştı. Kullanıcıların, kendilerine gelen fotoğrafları internet üzerinde kolayca aratmalarını sağlayan yeni özelliğini sisteme ekleyen WhatsApp’ın, resim aramayla sahte haberler ile mücadele etmeyi amaçladığı belirtildi.

Herhangi birinin gönderdiği resmin, Google Arama sayesinde kolayca internet üzerinde aranmasını, böylece sahte olup olmadığının anlaşılmasını isteyen WhatsApp, farklı bir denemenin altına imza atmış oldu. Şimdilik sadece beta sürümünü kullanabilen kullanıcılar için aktif hale getirilen resim arama özelliğinin, testleri başarıyla geçmesi durumunda tüm kullanıcıların beğenisine sunulacağı söylenirken, uygulamanın sahte haberlere karşı eli biraz daha güçlendi.

Hindistan başta olmak üzere Güney Amerika ve Afrika ülkelerinde sahte haberlerin yayılmasının en önemli araçlarından biri haline gelen WhatsApp, bunu engellemek adına uygulamaya bazı kısıtlamalar koymuştu. Bir mesajın belirli sayıda kişiye yönlendirilmesi gibi değişiklikler yapan WhatsApp, Hindistan’da yayınladığı televizyon reklamları ile sahte haberlere savaş açmıştı.