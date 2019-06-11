WhatsApp Sayesinde 5 Bin Dolar Kazandı!

Hindistanlı bir inşaat mühendisi, WhatsApp’ta bulduğu bir açık sayesinde 5 bin dolarlık (yaklaşık 29.000 TL) ödülün sahibi oldu.

Hindistan’da yaşayan 22 yaşındaki inşaat mühendisi Zonel Sougaijam, WhatsApp’taki önemli bir hatayı fark etti. Bulduğu hatayı şirkete bildiren Sougaijam, karşılığında 5 bin dolar kazandı.

Sougaijam, kazandığı bu ödülle birlikte, 94 kişinin yer aldığı Facebook Fall of Fame 2019 listesine de 16’ıncı sıradan girmiş oldu.

WhatsApp’taki Önemli Hata Neydi?

WhatsApp’ta kullanıcıların gizliliğini tehlikeye düşüren söz konusu hatanın detaylarını kullanıcılarıyla paylaşan Sougaijam:

"WhatsApp’taki bir arama sırasında hata sebebiyle arayan kişi, karşıdakinin izni olmadan aramayı görüntülü konuşmaya çevirebiliyordu. Arayan kişi bu sayede diğer kişinin ne yaptığını görebiliyordu ve bu da aranan kişinin gizliliğini ihlal ediyordu." ifadelerini kullandı.

Hatanın ortaya çıkmasından hemen sonra WhatsApp duruma el attı ve 15-20 gün içerisinde de bu hata tamamen düzeltildi.