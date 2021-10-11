Duraklatmalı WhatsApp Sesli Mesaj Kaydetme Geliyor

Whatsapp sesli mesaj kaydetme özelliğine oldukça önemli bir seçeneğin ekleneceği ortaya çıktı. WABetaInfo tarafından paylaşılan bilgilere göre kullanıcılar, popüler anlık mesajlaşma uygulaması üzerinden sesli mesaj kaydederken duraklatma seçeneğine sahip olacak.

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan anlık mesajlaşma hizmeti WhatsApp, yeni özellikler üzerinde çalışarak kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşımayı hedefliyor. WABetaInfo, anlık mesajlaşma platformunun yeni bir seçenek üzerinde çalıştığını gün yüzüne çıkardı.

Paylaşılan bilgilere göre anlık mesajlaşma hizmeti, sesli mesajlar için yeni bir seçenek üzerinde çalışıyor. WhatsApp kullanıcıları, sesli mesaj kaydederken duraklatma seçeneğine sahip olacak. Böylelikle kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştirilecek.

WABetaInfo, yeni özellik ile ilgili bir video paylaştı. Paylaşılan video, yeni özelliğin nasıl bir görünüme sahip olacağı hakkında bilgi sahibi olmamıza olanak sağlıyor. Videoya baktığımızda ses kaydı esnasında ekranın alt kısmında bir duraklatma seçeneğinin yer alacağını görüyoruz. Popüler video paylaşım platformu YouTube üzerinden yayımlanan videoyu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Kullanıcılar, söz konusu butona dokunduğu takdirde ses kaydı duraklatılacak. Whatsapp kullanıcıları, tekrar aynı butona dokunduğunda ise ses kaydına devam edebilecek. Oluşturulan ses kaydını göndermek istemeyen kişiler, ekranın sol kısmında yer alan çöp kutusunu seçerek kaydı silebilecek.

WhatsApp Sesli Mesaj Kaydetme Ne Zaman Duraklatılabilecek?

Dünya genelinde en popüler anlık mesajlaşma hizmetlerinden bir tanesi olan WhatsApp'ın yeni özelliğinin şu anda geliştirme aşamasında olduğu belirtildi. Bu sebepten ötürü duraklatma özelliğinin ne zaman geleceği henüz bilinmiyor. WABetaInfo, söz konusu özelliğin WhatsApp'ın beta sürümüne sahip olan Android ve iOS kullanıcıları için yakında kullanıma sunulacağını belirtti.

WhatsApp'ın geçtiğimiz haftalarda sesli mesajlar için bir özellik üzerinde daha çalıştığı ortaya çıkmıştı. Ortaya çıkan bilgilere göre sesli mesajlar yazıya dökülebilecek. Müsait olmayan kullanıcılar, ses kaydında yer alan ifadeleri sohbet penceresi üzerinden okuyabilecek. Böylelikle ses kaydını dinlemek zorunda kalmayacak.

Popüler anlık mesajlaşma uygulamasına gelecek yeni özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı duraklatma özelliği ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.