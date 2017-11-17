WhatsApp Sesli Mesaj Özelliğine Güncelleme Geliyor

WhatsApp reis, son zamanlarda bize kıyak yapmalara doyamadı. Daha mesaj silme özelliğinin verdiği huzurla yeni sarhoş olmuşken, şimdi de sesli notlar için büyük bir kolaylığın haberi duyuruldu.

İlk kez 2013 yılında kullanılmaya başlanan sesli not özelliği, ilk gününden bugüne pek bir gelişime uğramadı. Basılı tut, kaydet ve parmağını çektiğinde gönderilsin. İçinizden, “Yoksa göndermeden dinleyebileceğimiz mi?” sorusunun geçtiğini duyar gibiyim, ancak cevabım üzülerek hayır!

Bu yenilik daha çok saatlerce konuşup, “Sesli mesaja ne gerek vardı, arardım ben seni” demenize sebep olan kişilerin işine yarayacak. Bundan böyle mesajlarını, mikrofona basılı tutmadan kaydedebilecekler.

“Ay dur parmağım ağrıdı” şeklinde biten sesli mesajlara son! Tehlikenin farkında mısınız?

Özellik bir kaydırma seçeneği şeklinde eklenecek. Hali hazırda klavyede yer alan mikrofona yaklaşık yarım saniye basılı tuttuğunuzda, kayıt modunu kilitlememenize olanak verecek düğmeyi göreceksiniz.

İşin biraz da iyi yanından bakarsak, sesli mesajınızı kaydettiğiniz sırada telefonunuzda başka uygulamalara girebilir, anlattığınız konuyla ilgili şeyleri kontrol edebilirsiniz. Tabi bunun tahmini kullanım alanı gözümde canlanıyor:

“Yazmış bana, ben de saçmalama dedim, sonra 15 dakika sonra evet abi tam 15 dakika sonra ‘ok’ yazmış! Bana?!”