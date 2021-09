WhatsApp Sesli Mesaj Özelliğine Büyük Yenilik Geliyor!

WhatsApp, sesli mesaj için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. WABetaInfo tarafından ortaya çıkan yeni özellik, kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşıyacak. Şirketin üzerinde çalıştığı yeni özellik sayesinde ses kaydı yazıya dökülecek. Böylece kullanıcılar ses kaydını dinlemek zorunda kalmayacak.

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan anlık mesajlaşma hizmeti WhatsApp, yeni özellikler üzerinde çalışarak kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşımayı hedefliyor. WABetaInfo, anlık mesajlaşma platformunun yeni bir özellik üzerinde çalıştığını gün yüzüne çıkardı.

Paylaşılan bilgilere göre anlık mesajlaşma hizmeti, sesli mesajlar için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Yeni özellik ile birlikte sesli mesajlar yazıya dökülebilecek. Müsait olmayan kullanıcılar, ses kaydında yer alan ifadeleri sohbet penceresi üzerinden okuyabilecek. Böylelikle ses kaydını dinlemek zorunda kalmayacak.

WABetaInfo, WhatsApp'ın yeni özelliğine ilişkin bir video yayımladı. Yayımlanan videoya baktığımızda ses kaydının hemen altında sesli mesajda yer alan yazıları görüyoruz. Yazıların sol kısmında ise zaman damgaları yer alıyor. Böylece kaçıncı saniyede hangi ifadenin kullanıldığı net bir şekilde görülebiliyor.

Söz konusu özelliğin WhatsApp'ın iOS uygulaması için geliştirilmekte olduğu belirtildi. Yeni özelliğin Android uygulamasına gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor fakat özellik, büyük ihtimalle her iki platforma da gelecektir.

Özellik şu anda geliştirilme aşamasında olduğu için tüm kullanıcıların kullanımına ne zaman sunulacağı bilinmiyor. WhatsApp, Instagram ve Facebook gibi uygulamalarda özellik kullanıma sunulmadan önce bir test aşamasından geçtiğini belirtelim. Dolayısıyla söz konusu özellik tüm kullanıcılardan önce uygulamanın beta sürümüne eklenecektir.

I've reached 100k followers some hours ago. To celebrate this event, I've published an article about voice message transcription, the next WhatsApp feature available in a future update. 🎤 💬



Other changes about #WhatsApp will be announced here soon. Thanks again #100k 💚 https://t.co/3vEPgwfmsN pic.twitter.com/e2cv3Rpi0v