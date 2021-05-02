WhatsApp Sesli Mesajlar İçin Yeni Seçenek Yolda!

WhatsApp sesli mesajlar özelliği için yeni bir seçeneğin geleceği ortaya çıktı. Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma platformuna yeni bir araç geliyor. Konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

WhatsApp Sesli Mesajlar Ön İzleme Aracı Ne Zaman Gelecek?

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan WhatsApp Messenger, yeni özellikler üzerinde çalışarak kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşımayı hedefliyor. Sesli mesajlar, uygulamada en çok kullanılan özellikler arasında yer alıyor. Şirketin gün içerisinde yoğun bir şekilde kullanılan bu özellik için yeni bir seçenek üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

WABetaInfo tarafından aktarılan bilgilere göre başarılı anlık mesajlaşma hizmeti WhatsApp Messenger, kullanıcı deneyimini iyileştiren bir araç üzerinde çalışıyor Kullanıcılar, bu seçenek sayesinde ses kaydını göndermeden önce dinleyebilecek. Böylece sesin kötü olup olmadığı gönderilmeden önce tespit edilebilecek.

Kullanıcılar, şu anda ses kaydını gönderdikten sonra sesi dinleyebiliyor. Bu durum, kullanıcı deneyimini olumsuz yönde etkiliyor çünkü bazen ses kaydı istenilen seviyede olmayabiliyor. Örneğin arka plan gürültüsü, sesin az çıkması veya ses kalitesinin kötü olması gibi birçok durum olabiliyor. Yeni seçenek ile birlikte ses kaydı gönderilmeden önce dinlenebileceğinden ötürü bu sorunların önüne geçilecek.

WhatsApp Messenger kullanıcıları, hoşuna gitmeyen ses kaydını göndermeden önce silebilecek ve sesi yeniden kaydedebilecek. Paylaşılan bilgilere göre ses kaydı işlemini gerçekleştirdikten sonra ekranın alt kısmında ön izleme seçeneği yer alacak. Bu seçeneğe dokunarak ses gönderilmeden önce dinlenebilecek.

Sabırsızlıkla beklenmeye başlanan yeni araç, çok sayıda kullanıcı tarafından bekleniyordu. Görünüşe göre firma, kullanıcıların geri bildirimini dikkate alarak deneyimi üst seviyeye taşımayı amaçlıyor. Şu anda geliştirilmekte aşamasında olan yeni seçeneğin çok yakında Android ve iOS platformları için yayımlanması bekleniyor.

Mesajlaşma platformu, geçtiğimiz haftalarda sesli mesajlar için oynatma hızını ayarlama özelliğini test etmeye başlamıştı. Yeni özellik ile birlikte sesli mesajları oynatmak için üç farklı seçeneğe sahip olacak. Sesli mesajlar 1x, 1,5x ve 2x hızında oynatılabilecek. Söz konusu özelliğe şu anda yalnızca anlık mesajlaşma platformunun 2.21.9.4 beta sürümüne sahip Android kullanıcıları erişebiliyor.