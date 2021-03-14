WhatsApp Sesli Mesajlar Özelliği İçin Yeni Seçenek Geliyor!

WhatsApp sesli mesajlar özelliği için anlık mesajlaşma uygulamasının kullanıcılarına yeni bir seçenek sunmaya hazırlanıyor. Sesli mesajlar özelliğine gelecek yeni seçeneğe ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

WhatsApp Sesli Mesajlar Oynatma Hızı Ayarlama Özelliği Alacak

Milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan WhatsApp Messenger'ın yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. WABetaInfo tarafından aktarılan bilgilere göre popüler anlık mesajaşma uygulamasının sesli mesajlar özelliği için yeni bir seçenek gelecek. Şirket şu anda sesli mesajlar için oynatma hızını ayarlama seçeneği üzerinde çalışıyor.

Telegram Messenger, sesli mesajların oynatma hızını ayarlama özelliğini 2018 yılında kullanıma sunmuştu. Telegram kullanıcıları, uzun bir süredir gönderilen sesleri 2 kat hızda dinleyebiliyor. Oynatma hızını ayarlama YouTube ve Netflix gibi platformlarda da yer alıyor ve bu özellik, kullanıcılar tarafından çok sık tercih ediliyor. WhatsApp Messenger da söz konusu özelliği kendi uygulamasına getirerek kullanıcı deneyimini önemli ölçüde üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

WABetaInfo, oynatma hızını ayarla özelliğinin şu anda test aşamasında olduğunu fakat bir sonraki güncelleme ile beraber popüler anlık mesajlaşma uygulamasının Android ve iOS sürümlerine geleceğini ileri sürdü. Söz konusu özelliğe ilişkin herhangi bir ekran görüntüsü ya da görsel paylaşılmadı. Bu sebepten ötürü özelliğin nasıl bir görünüme sahip olacağı şu anda bilinmiyor. WhatsApp Messenger'ın ilerleyen zamanlarda oynatma hızını ayarlama özelliğinin nasıl bir görüneme sahip olacağına ilişkin bilgiler paylaşması bekleniyor.

WhatsApp Sohbet Yedeklerini Şifreleme Özelliğini Test Ediyor

WhatsApp'ın geçtiğimiz hafta sohbet yedeklerini şifreleme özelliği üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. paylaşılan bilgilere göre sohbet platformu şu anda yedeklenen sohbetler için şifreleme özelliğini test ediyor. Kullanıcılar şifreleme özelliği sayesinde sohbet yedeklemeleri için şifre belirleyebilecek. Böylece bulutta yer alan sohbet geçmişine yalnızca belirlenen şifre ile ulaşılabilecek. Kullanıcı şifreyi unuttuğunda ise yedeklere hiçbir şekilde erişemeyecek.

Oluşturulacak şifrelerin en az 8 karakter olması gerekiyor. WhatsApp Messenger kullanıcıları belirledikleri şifreyi kullanarak sohbet yedeklerine erişebilecek. Güvenlik anlamında önemli bir role sahip olan şifreler, yedeklenen sohbetlere diğer kişilerin ulaşmasını önemli ölçüde zor hale getirecek. Şifreleme özelliğinin Android ve iOS işletim sistemine sahip olan cihazlarda kullanılabileceği belirtildi.