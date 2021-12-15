WhatsApp Sesli Mesajlara Göndermeden Dinleme Özelliği Geldi!

WhatsApp üzerinden bir arkadaşınız ile sohbet ederken sesli mesaj göndermek isterseniz, sesinizin tam olarak nasıl kaydedildiğini öğrenmek için gönderimi tamamlamanız ve ardından dinlemeniz gerekiyordu. Yeni bir güncelleme ile WhatsApp'taki sesli mesajlar göndermeden önce dinlenebilecek!

WhatsApp'taki Sesli Mesajları Göndermeden Dinleyebileceksiniz!

iOS ve Android için yayınlanan yeni güncelleme ile kullanıma sunulan bu özellikten faydalanabilmek için bir sohbete girdikten sonra mikrofon simgesine dokunmanız ve ardından mikrofon simgesini yukarı kaydırmanız gerekiyor.

Daha sonrasında, kaydınız bittiğinde, ortadaki duraklatma butonuna basarak kaydı dinleyebilirsiniz. Kaydı dinledikten sonra yapabileceğiniz iki şey var: Dilerseniz gönderimi tamamlayabilir, dilerseniz de göndermeden önce silebilirsiniz.

Son Görülme Ayarları Özelleştirilebilecek

Anlık mesajlaşma platformunda yeni bir gizlilik özelliği aktif edildi. Böylece daha önce sohbet etmediğiniz kişiler son görülme durumunuzu göremeyecek. Bazı kişilerin ve işletme hesaplarının son görülme durumlarını göremeyen WhatsApp kullanıcıları, bunun bir hatadan kaynaklandığını düşünmüştü.

WhatsApp Messenger, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, kullanıcıların gizliliğini ve güvenliği arttırmak için yeni bir özelliği aktif ettiklerini duyurdu. Şirket tarafından aktarılan bilgilere göre tanımadığınız ve daha önce sohbet etmediğiniz kişilerin son görülme durumunuza erişebilmesi zorlaştırıldı.

Söz konusu yenilik, tanıdığınız ya da daha önce mesajlaştığınız arkadaşlarınız, aileniz ve işletme hesapları ile ilgili hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Yani bu kişilerin son görülme durumuna erişebilmeye devam edebileceksiniz. Peki, popüler anlık mesajlaşma hizmeti bu değişikliği neden uyguladı?