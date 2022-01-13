WhatsApp Sesli Mesajları Arka Planda Dinleme Özelliğine Kavuşuyor

WhatsApp sesli mesajları arka planda dinleme özelliği üzerinde çalışıyor. Kullanıcılar, yeni özellik sayesinde sohbet penceresinden çıksalar bile ses kaydını dinlemeye devam edebilecek. Peki, kullanıcı deneyimini iyileştirecek yeni özellik ne zaman sunulacak? Konuya dair merak edilen detaylar haberimizde.

WhatsApp Sesli Mesajları Arka Planda Dinleme Özelliği Geliyor

Tüm dünyada oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan WhatsApp Messenger, yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Şirketin kullanım deneyimini üst seviyeye taşıyacak yeni bir özelliği test ettiği gün yüzüne çıktı.

WABetaInfo, popüler anlık mesajlaşma hizmetinin sesli mesajlar için oldukça önemli bir yenilik üzerinde çalıştığını ortaya çıkardı. Şu anda test aşamasında olan yenilik, mesajlaşma uygulamasının beta sürümüne sahip iOS kullanıcıları için sunuldu.

Şu anda ses kaydını dinlerken sohbet penceresi kapatıldığında kayıt duraklatılır. Kaydın tamamını dinleyebilmek için sohbet penceresini kapatmamak gerekir. Dolayısıyla bu durum, kullanıcı deneyimini olumsuz yönde etkiler.

Kullanıcılar, yeni özellik sayesinde sesli mesajları arka planda dinleyebilecek. Ses kaydını dinlerken WhatsApp ana ekranına ya da farklı bir sohbet penceresini açsanız bile sesli mesajı dinlemeye devam edebileceksiniz. WABetaInfo tarafından paylaşılan ekran görüntüsü üzerinden yeni özelliğin nasıl bir görünüme sahip olacağını görebilirsiniz.

Ses kaydını dinlerken sohbet penceresinden çıktığınız takdirde ekranın üst kısmında ses kaydı oynatıcısı yer alacak. Böylece bir kullanıcıdan gelen kaydın tamamını dinlemek için sohbet penceresinde beklemeniz gerekmeyecek.

Tüm kullanıcıların yeni özelliği kullanmaya başlayabilmesi için ilk olarak yeni özelliğin test aşamasının başarılı bir şekilde tamamlanması gerekiyor. Şirket, test aşamasını sorunsuz bir biçimde tamamladıktan sonra söz konusu özelliği kullanıcılara sunacaktır.

WhatsApp'a 3 Mavi Tik Özelliği Gelecek mi?

Popüler anlık mesajlaşma hizmetinde gönderilen bir fotoğraf, ekran görüntüsü olarak kaydedildiği takdirde gönderinin hemen sağ kısmında üç mavi tik simgesinin görüneceği iddia edilmişti. Böylelikle karşı tarafın gizli bir şekilde sohbetin ekran görüntüsünü alıp almadığı tespit edilecekti.

WhatsApp Messenger'ın üzerinde çalıştığı özellikleri gün yüzüne çıkarması ile tanınan WABetaInfo, sosyal medya platformu Twitter üzerinden ortaya atılan iddiaya yönelik önemli bir açıklamada bulundu. WABetaInfo, üç mavi tik özelliği iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

WhatsApp sesli mesajları arka planda dinleme özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.