WhatsApp'a Sessiz Video Gönderme Özelliği Geliyor

Dünya genelinde en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulamalarından bir tanesi olan WhatsApp, sesiz video gönderme özelliğini çok yakında kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor. WhatsApp sesiz video gönderme özelliği nasıl çalışacak? Nasıl sessiz video gönderilecek? Özellik hakkındaki detaylar geldi.

WhatsApp Sessiz Video Gönderme Özelliği Yolda

WaBetainfo, WhatsApp'ın yakın zamanda kullanıma sunacağı yeni özelliği keşfetti ve paylaştı. Şirket her geçen gün yeni özellik ile karşımıza çıkmaya devam ediyor.

Yeni özellik ile birlikte sessiz video gönderme dönemi başlayacak. WhatsApp'ın 2.21.3.13 numaralı beta sürümünde sessiz video gönderme özelliği keşfedildi.

Özellik videoyu göndermeden önceki düzenleme ekranında yer alacak. Düzenleme ekranının sol köşesinde ses ikonuna basıldığında videonun sesi kapatılacak ve karşı tarafa sessiz bir şekilde gönderilmiş olacak. Oldukça kullanışlı olan bu özellik sayesinde gürültülü ortamlarda çekilen videoların sesi karşı tarafa gitmemiş olacak.

Sessiz video gönderme özelliği şu anda Android beta sürümde mevcut. Beta sürümü kullanıyorsanız güncelleme işlemi yaparak özelliği kullanmaya başlayabilirsiniz. WhatsApp'ın iOS'taki beta programında özelliğin olup olmadığı ile ilgili bir bilgi henüz yok.

Şirket bazı özellikleri önce Android'de test ediyor bazılarını ise tam tersine iOS'ta test ediyor. Beta sürümünde değilseniz çok kısa bir süre daha beklemeniz gerekiyor. WhatsApp, gerekli testlerin ardından özelliği tüm kullanıcılara açılacak.

WhatsApp'ın sessiz video gönderme özelliğini nasıl buldunuz? Sizce özellik işinize yarar mı? Yorumlardan görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!

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WhatsApp bir süredir gizlilik sözleşmesi ile gündemden düşmüyor. Vatandaşlar WhatsApp hakkında neler düşünüyor? Alt kısımda yer alan bağlantıdan yapılan kamuoyu araştırmasına göz atabilir ve araştırmaya katılan vatandaşların neler düşünündükleri ile ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz.

WhatsApp, sahip olduğu bir milyardan fazla aktif kullanıcısıyla dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Telefonlarınız üzerinden ücretsiz olarak kullanabileceğiniz uygulama yardımıyla, arkadaşlarınız ve tüm sevdiklerinizle mesajlaşabilir, konuşabilir hatta görüntülü olarak iletişim kurabilirsiniz.