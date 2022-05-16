Whatsapp'ın Sevilen Özelliği Güncelleniyor

WhatsApp kısa süre önce uygulamasına emoji tepkileri ve 2 GB dosya paylaşım özelliği eklemişti ve ciddi anlamda bir süredir uygulamasını geliştirmeye devam ediyor. Şimdi ise yeni bir rapor, dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulamasının şu anda metin durumu güncellemeleri aracılığıyla bağlantı önizlemelerini paylaşma özelliğini test ettiğini gösteriyor.

Şu anda, WhatsApp durumunuz aracılığıyla bir web sayfası bağlantısını paylaştığınızda önizleme pek de kullanışlı değil ve yalnızca eklenen bağlantının metnini gösteriyor ancak bu yakında değişebilir. WABetaInfo tarafından paylaşılan ekran görüntüsü, mevcut metin durum güncellemesi ile çalışmalardaki güncelleme arasındaki farkı açıkça gösteriyor.

Hâlihazırda sohbetlerde bulunan kullanışlı bağlantı önizlemeleri görünen o ki Whatsapp durumlarına da gelecek bu özellik kesinlikle web sayfası bağlantılarına bakmayı daha hoş ve kullanışlı hâle getiriyor.

Güncelleme Öncelikle Beta Kullanıcılarına Gelecek

Raporda ayrıca paylaşılan ekran görüntüsünün iOS için WhatsApp beta uygulamasından alındığı da belirtiliyor. Bu, özelliğin hem Android hem iOS hem de bilgisayarlar için açıkça geliştirilme aşamasında olduğunu ima ediyor. Özellik henüz beta test kullanıcıları için bile kullanıma sunulmadı bu nedenle öncelikle beta kullanıcılarına sunulması, ardından hazır olduğu takdirde tüm kullanıcılara gelecekteki bir güncellemeyle gelmesi bekleniyor.

Peki siz bu yeni özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz daha önce durumlarda bağlantı kullanıyor muydunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.