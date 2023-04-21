WhatsApp'ta Silinen Mesaj Gönderirken Dikkat: Artık Kaydedilebilecek

Artık WhatsApp'ta silinebilen mesajlar göndermeden önce iki kere düşünmeniz gerekecek. Yakın zamanda getirilen bir özellik, silinebilen mesajların kaydedilmesine olanak sağlıyor.

Buna göre gönderen kişinin izni dahilinde silinen mesajları dahi kaydetmek mümkün olacak.

Kaydetme İzni Mesajı Gönderene Ait Olacak

Şu an WhatsApp üzerinden başta konum ve fotoğraflar olmak üzere silinen mesaj gönderimi sıkça kullanılıyor. Ancak şimdiye kadar bu paylaşımları kaydetmenin herhangi bir yolu yoktu.

Bu bağlamda çalışmalarını gerçekleştiren Meta ekibi, WhatsApp'a silinen mesajların da kaydedilebileceği bir sistemi ekledi.

Ancak bu durum silinen mesajların temel özelliği olan "oku ve yok et" mantığını çöpe atmıyor. Aksine, silinen mesajların mesajı gönderen kişinin izni dahilinde görülebileceği aralığı uzatıyor.

Buna göre bir mesajı kaydetmek isteyen kullanıcı, üzerine basılı tutarak "Kaydet" seçeneğine tıklayabilecek. Bu işlem gerçekleştiğinde mesajı gönderen kişiye, kaydetme işlemini onaylayıp onaylamadığı hakkında bildirim gidecek.

Instagram'ın sahip olduğu "Koleksiyonlar" özelliğine benzese de ayrıca silinen mesajların da sisteme dahil edilmesi, kullanışlı bir özellik olarak öne çıkıyor. Özelliğin dünya çapında önümüzdeki haftalarda duyurulması bekleniyor.