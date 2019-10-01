WhatsApp, Snapchat'in Özelliğini Kopyalıyor!

WhatsApp, Snapchat'in en popüler özelliklerinden birisini bünyesine katmaya hazırlanıyor.

WhatsApp Kendini İmha Eden Mesajlar Üzerinde Çalışıyor

Instagram ve WhatsApp platformlarının sahibi olan Facebook, ne yaptı ise Snapchat'i almayı başaramamıştı. Önce bir milyar dolar ardından üç milyar dolar tutarında teklifleri geri çeviren Snapchat, son zamanlarda rekabetin altında zorlanıyor diyebiliriz. Snapchat'i bir türlü satın alamayan Facebook, şirkete ait bazı temel özellikleri kendi bünyesindeki platformlara getirmişti. Örneğin hikayeler özelliğini her üç platforma da entegre eden şirket, bu noktada Snapchat'in ayrıcalığını yok etmeye çalışmıştı.

Görevimiz Tehlike serisinin en popüler repliklerinden birisi haline gelen "Bu disk beş saniye içinde kendini imha edecektir." cümlesini günlük kullanıma dökmek isteyen WhatsApp, kendini imha eden mesajları test ediyor.

Snapchat'in temel özelliklerinden birisi olan bu yöntemle birlikte, hassas mesajları gönderirken zaman ayarları yapabileceksiniz. Belirlenen zaman diliminden sonra her iki taraftanda da silinen mesaj, bu şekilde kullanıcıların bazı noktalarda daha güvende hissetmesine sebep olacak.

Mevcut haliyle mesajlar için beş saniyelik ve bir saatlik periyotlar seçmenize imkan sunan özellik, şu an geliştirilme aşamasında ve çok çok küçük bir azınlık için açık olabilir. Grup sohbetlerinde de geçerli olan bu özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı ya da nasıl yeteneklere sahip olacağı şu an için bilinmiyor.