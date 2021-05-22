WhatsApp Sohbet Geçmişi Farklı Numaraya Nasıl Aktarılır?

WhatsApp sohbeti farklı numaraya aktarma nasıl yapılır? Geçtiğimiz gün ortaya çıkan yeni rapor, popüler mesajlaşma uygulamasının kritik bir özellik üzerinde çalıştığını gösteriyor.

Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp ile ilgili en büyük sorunlardan biri, kullandığınız platforma bağlı olarak verilerinizi ve sohbet geçmişinizi yedeklemek için farklı hizmetler kullanmasıdır. iOS kullanıcıları için iCloud, Android kullanıcıları için ise Google Drive yedekleme birimi olarak kullanılır. Bu da, farklı bir platforma geçmenin genellikle sohbet geçmişinizi getiremeyeceğiniz anlamına geldiği gösterir.

WhatsApp'ın sohbet geçmişini platformlar arasında aktarmanıza izin verecek bir araç üzerinde çalıştığını daha önce duymuştuk ve şimdi Ubergizmo'dan gelen yeni bir rapor, WhatsApp'ın sohbet geçmişini tamamen farklı telefon numarasına aktarmanıza izin verecek bir yol üzerinde çalıştığını ortaya çıkardı.

WhatsApp'tan sohbeti farklı numaraya aktarma özelliği

Yeni özellik, daha önce kullandığınız bir numarada WhatsApp sohbet geçmişiniz varsa ve telefon numaranızı değiştirmeye karar verirseniz yararlı olabilir. Bu nedenle yeni araç, sohbet aktarım işlemini çok daha kolaylaştıracak gibi görünüyor. Özelliğin, farklı amaçlar için birden çok cihaza ve numaraya sahip olan işletmeler veya kurumsal kullanıcılar için yararlı olabileceği düşünülüyor.

WhatsApp'ın yeni aracı dikkat çekici olsa da ne zaman yayınlanacağına dair bir bilgi yok. Halihazırda sohbet geçmişini platformlar arasında aktarmak için üçüncü taraf araçlar kullanabilirsiniz, ancak bu bile her zaman çalışacağına garanti vermiyor.

Tüm bunlara ek olarak WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesi yüzünden kullanmayı bırakmış olabilirsiniz. Ancak WhatsApp gizlilik sözleşmesi ile ilgili çok kritik bir gelişme yaşandı. Rekabet Kurumu yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre popüler anlık mesajlaşma uygulamasının yeni sözleşmesi ülkemizde uygulanmayacak.

Rekabet Kurumu, soruşturma kapsamında WhatsApp Messenger'dan bilgi ve belge istemişti. Söz konusu bilgi ve belgelerin kuruma ulaştığı belirtildi. Rekabet Kurumu yetkilileri tarafından Yeni Şafak'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"WhatsApp tarafından Kurumumuza yapılan bilgilendirme çerçevesinde güncellemenin, 15 Mayıs 2021 tarihinde Türkiye’de yürürlüğe girmeyeceği ve tüm kullanıcıların WhatsApp’ı tam işlevsellikle kullanmaya devam edebilecekleri, bu kapsamda Türkiye’deki kullanıcıların, güncellemeye onay vermelerini talep eden bildirimler almayacakları anlaşılmıştır."

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