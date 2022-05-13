Whatsapp 'Sohbet Filtreleri' Özelliğini Herkese Sunmaya Hazırlanıyor

WhatsApp geçen yıl sohbet filtrelerini yayınlamıştı ancak bu, WhatsApp Business hesaplarıyla sınırlıydı. Artık Meta'ya ait anlık mesaj platformu, Standart hesaplar için de sohbet filtrelerini test ediyor.

WhatsApp; Android, iOS ve Masaüstü platformlarında WhatsApp Beta'da iş hesapları için gelişmiş sohbet filtrelerini getirmişti. Şimdi Standart hesaplara da gelecek olan özellik dört filtre içeriyor. Bunlar belirli sohbetleri hızlı bir şekilde bulmak için belirlenmiş "Okunmamış Sohbetler, Kişiler, Kayıtlı Olmayanlar ve Gruplar.

Özelliğin işletme hesaplarına göre biraz daha iyileştirilmiş olacağı bildiriliyor. Arama çubuğuna dokunduğunuzda işletme hesaplarında sohbet filtreleri görünüyordu ancak standart hesaplarda filtre düğmesi her zaman görünür olacak. Kullanıcıların sohbetlerini filtrelemek için arama çubuğuna dokunmaları gerekmeyecek. WABetaInfo tarafından paylaşılan bu ekran görüntüsü masaüstü Whatsapp'ın Beta sürümünden alınmış ancak özellik Android ve iOS için olan WhatsApp Beta sürümlerinde de kullanılabilecek.

Whatsapp Bir Dizi Yeni Özellik Üzerinde Daha Çalışıyor

WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı tek özellik sohbet filtreleri değil. Anlık mesajlaşma platformu, çoklu cihaz desteği ve mesaj düzenleme seçenekleri gibi diğer özellikler üzerinde çalışıyor. Kısa süre önce WhatsApp, 2 GB'a kadar dosya gönderme ve bir gruba 512 katılımcı ekleme özelliğinin yanı sıra çok beklenen mesajlara emoji ile tepki özelliğini yayınlamıştı.

Sizce bu özellikler, WhatsApp'ın Telegram gibi rakiplerde bulunan özelliklere yaklaşabilmesine yardımcı olacak mı? Sohbet filtreleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.