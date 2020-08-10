WhatsApp Sohbet Geçmişini Yeni Telefona Aktarma Özelliği Geliyor

Dünya genelinde büyük bir popülariteye sahip olan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni özellikler ile kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşımayı hedefliyor. Her geçen gün yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıkan WhatsApp'ın bu kez sohbet geçmişini yeni telefona aktarma özelliğini test ettiği iddia edildii. WhatsApp sohbet geçmişini yeni telefona aktarma özelliği ile ilgili detaylar haberimizde.

Whatsapp Sohbet Geçmişini Yeni Telefona Aktarma Ne Zaman Gelecek?

Android işletim sistemine sahip bir akıllı telefondan iphone'a veya iPhone'dan Android işletim sistemine sahip bir akıllı telefona geçiş yapıldığında WhatsApp sohbetlerinin yeni telefona aktarılması sorun oluşturabiliyor. WhatsApp sohbetlerini yeni telefona taşımak için bazı programlar mevcut ancak WhatsApp uygulamasında böyle bir özellik bulunmuyor.

WABetaInfo'nun paylaştığı bilgiye göre WhatsApp, sohbet geçmişini yeni akıllı telefona aktarmayı mümkün hale getiren bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu özellik ile birlikte artık sohbet geçmişi hızlı ve pratik bir şekilde yeni telefona aktarılabilecek. Android'den iOS'a veya iOS'tan Android'e geçen kullanıcıları oldukça mutlu edecek.

Söz konusu özelliği WhatsApp masaüstü sürümünde test eden WABetaInfo, sohbet geçmişinin başarılı bir şekilde aktarıldığını açıkladı. WABetaInfo tarafından paylaşılan bilgiye göre söz konusu özellik ilk önce WhatsApp'ın masaüstü sürümüne eklenecek daha sonra mobil cihazlara da gelecek.

Geliştirme aşamasıdna olan sohbet geçmişini yeni telefona aktarma özelliğinin yakında kullanıma sunulması bekleniyor. Sohbet geçmişini yeni telefona aktarma özelliği sayesinde platformlar arası senkronize mümkün olacak ve sohbet geçmişinizi yeni telefona aktarmak oldukça hızlı ve pratik bir hale gelecek.