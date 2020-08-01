WhatsApp Sohbetleri Kalıcı Olarak Sessize Alma Özelliği ile Güncellenecek

Tüm dünyada oldukça büyük bir popülariteye sahip olan anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp, her geçen gün yeni özellikler kazanarak kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyor. WABetaInfo'ya göre, WhatsApp sohbetleri kalıcı olarak sessize alma özelliği ile karşımıza çıkacak. Yeni özellik ile ilgili detaylar haberimizde.

WhatsApp Sohbetleri Kalıcı Olarak Sessize Alma Özelliği Ne Zaman Gelecek?

Geçtiğimiz ay anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a hareketli çıkartmalar özelliği eklenmişti. WABetaInfo tarafından paylaşılan bilgiye göre, WhatsApp'a kalıcı olarak sessize alma seçeneği gelecek. Yeni gelecek özellik çok sayıda kullanıcıyı memnun edecektir.

Bazı WhatsApp gruplarında her gün oldukça fazla sayıda mesaj gelebiliyor. Gruptan ayrılmak da bir seçenecek ancak gruptan ayrılmak istemiyorsanız ve bu kadar fazla mesajın gelmesinden rahatsız oluyorsanız sohbeti sessize alma işlevi en iyi seçenektir.

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta şu anda sohbetleri sekiz saat, bir hafta ve bir yıl süre ile sessize alabiliyorsunuz. WABetaInfo tarafından paylaşılan bilgiye göre "bir yıl" seçeneği yerine "her zaman" seçeneği gelecek.

WhatsApp'a yeni gelecek olan özellik, bireysel ve grup konuşmaları için geçerli olacağı belirtiliyor. Çok sayıda kullanıcının sabırsızlıkla beklediği söz konusu özelliğin 2.20.197.3 sürümü ile birlikte kullanıma sunulacak.