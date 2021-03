WhatsApp Sohbet Yedeklerini Şifreleme Özelliğini Test Ediyor

WhatsApp sohbet yedeklerini şifreleme özelliği üzerinde çalışıyor. WABetaInfo tarafından aktarılan bilgilere göre kullanıcılar, sohbet edekleri için şifre belirleyebilecek. Böylece üçüncü taraf kişiler, yedeklenen sohbet geçmişine erişemeyecek. Yeni özelliğe ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

Miyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan WhatsApp Messenger, özellikle gizlilik ve güvenlik konularında son zamanların en çok konuşulan anlık mesajlaşma platformu oldu. Şirket, güncellenen gizlilik sözleşmesi nedeniyle eleştirilerin odağı haline gelmişti. Mesajlaşma platformunun gizlilik ve güvenlik odaklı bir yenilik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

WABetaInfo tarafından paylaşılan bilgilere göre sohbet platformu şu anda yedeklenen sohbetler için şifreleme özelliği üzerinde çalışıyor. Kullanıcılar şifreleme özelliği sayesinde sohbet yedeklemeleri için şifre belirleyebilecek. Böylece bulutta yer alan sohbet geçmişine yalnızca belirlenen şifre ile ulaşılabilecek. Kullanıcı şifreyi unuttuğunda ise yedeklere hiçbir şekilde erişemeyecek.

Paylaşılan ekran görüntüleri, özelliğin nasıl görüneceği hakkında bilgi sahibi olmamıza olanak sağlıyor. Oluşturulacak şifrelerin en az 8 karakter olması gerekiyor. WhatsApp Messenger kullanıcıları belirledikleri şifreyi kullanarak sohbet yedeklerine erişebilecek. Güvenlik anlamında önemli bir role sahip olan şifreler, yedeklenen sohbetlere diğer kişilerin ulaşmasını önemli ölçüde zor hale getirecek.

As previously announced, @WhatsApp is working on cloud backups encryption.



The chat database and media will be safe from unauthorized access when using a password. The password is private and it's not sent to WhatsApp.

It will be available in a future build for iOS and Android. pic.twitter.com/Lp06PaECBX