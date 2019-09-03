WhatsApp Sohbetleriniz Hackerların Takibi Altında

Güvenlik uzmanları yeni bir WhatsApp açığı hakkında uyarı yayınladılar. Bulunan sohbet açığına göre hackerlar, özel sohbetlerinize kolayca erişip bilgilerinizi ele geçirebiliyorlar. Şu anda hem Android hem de iOS'taki WhatsApp kullanıcıları tehlike altında.

WhatsApp'ta bulunan yeni trojan açığı, hackerların sohbetlere erişmesine izin vermesi nedeniyle kullanıcı gizliliğini tehlikeye sokabilir. Bu hata, Google’ın Project Zero ekibi tarafından da belirtildiği gibi herhangi bir web sitesine tıkladıktan sonra tüm bilgileriniz hackerların eline geçebilecek kadar geniş çaplı.

WhatsApp sözcüsü konuya ilişkin çalışmaların devam ettiğini ve verilerin olabildiğince kontrol altına alındığını söyledi. Ayrıca Google araştırmacısı Ian Beer ise şunları aktardı: “Mesajlaşma uygulamaları tarafından sunulan uçtan uca şifrelemenin yalnızca sonu değil. Saldırganlar daha sonra uçtan uca şifreli mesajların tüm içeriğini ağ üzerinden düz metin olarak görebilirler"

iOS ve Android Kullanıcıları Ne Yapmalı?

Şu aşamada iOS kullanıcılarına, cihazlarına gelen güncellemeyi yüklemesi önerilmektedir. Ayrıca kendilerini kötü niyetli bir web sitesine götürebilecek ve korsanlara karşı savunmasız bırakabilecek şüpheli e-postaya tıklama konusunda dikkatli olunması gerektiği ifade edildi.