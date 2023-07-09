WhatsApp Son Bir Haftada Güncellemelere Hız Verdi

En popüler mesajlaşma uygulamaları arasında yer alan WhatsApp, son bir hafta içerisinde iOS, Android ve masaüstüne özel birçok yeni özelliğini tanıttı. İşte onlardan birkaçı;

İlk olarak WhatsApp’ın iOS 23.13.0.76 güncellemelerine sahip cihazlar için getirdiği özelliğe bakalım. Yüksek kaliteli video gönderimine imkan tanıyan bu özellik WhatsApp beta güncellemesini yükledikten sonra, bazı beta test kullanıcıları için kullanılabilir.

WhatsApp Güncellemelerine Devam Ediyor

App Store’a getirdiği yeni özelliklerle de gündeme gelen WhatsApp, 23.13.78 güncellemesiyle birlikte kullanıcı deneyimini artırmak için GIF ve çıkartma seçeneğini genişletti.

WhatsApp, android için getirdiği güncellemede, telefon numaralarını kullanarak WhatsApp Web'e giriş yapma özelliğini kullanıma sundu. Windows işletim sistemi içinde çalışmalar yapan mesajlaşma uygulaması, kullanıcıların metin boyutunu ayarlamasına olanak tanıyan yeni bir özellik sundu.

Getirdiği bu özelliklere ek olarak WhatsApp, bazı farklı özellikleri piyasaya sürmek içinde çalışıyor. WhatsApp'tan gelen son bilgilere göre sohbetleri doğrudan sohbet listesinde filtrelemek için bir özellik üzerinde çalışıyor. Geliştirme aşamasında olan özelliğin yakın zamanda duyurulması bekleniyor.