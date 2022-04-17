Son dönemlerde gizliliğe verilen önem, birçok kullanıcı için artık bir tercihten zorunluluğa dönüşmüş durumda. Signal gibi uygulamalar gizlilik konusunda kullanıcıya birçok alanda koruma sunarken, daha popüler olmasına rağmen Whatsapp bu konuda biraz geri kalmış durumda. Son dönemlerde gizlilik konusunda yeni geliştirmelere giden Whatsapp, son görülme ile ilgili olarak yeni bir adım attı.

Whatsapp ‘Son Görülme’ İçin Yeni Özelliğini Duyurdu

6 ay önce WhatsApp, ‘Son Görülme’ durumunuzu belirli kişilerden gizlemek için yeni bir seçenekle kullanıcıları için başka bir gizlilik ayarı uygulamaya başladı. Şirket, şimdi bu özelliği beta test kullanıcıları için kullanıma sunuyor.

Bu işlev artık WhatsApp'ın 22.9.0.70 beta sürümüne sahip olanlar için kullanılabilir durumda. Özellik sayesinde uygulamanın ‘Gizlilik" ayarlarına gittiğinizde, ‘Son Görülme’ bölümünde, ‘Herkes’, ‘Kişilerim’, ‘Hiç kimse’ ve yeni ‘Kişilerim Hariç...’ arasından seçim yapabileceksiniz.

Bu seçenek, kullanıcıların bazı kişilerin WhatsApp'taki bilgilerinizi görmesini engellemesine olanak tanıyor. WABetaInfo yaptığı açıklamada;

‘Örneğin, son görülmenizi belirli kişiler nedeniyle devre dışı bıraktıysanız, artık bunun için ‘Hiç kimse’ seçeneğini ayarlamanıza gerek yok. İstediğiniz kişilerin son görülmenizi görmesini engelleyebilirsiniz. Ancak bu özellik profil fotoğrafınız için geçerli değildir.’

Bu özellik şu an için yalnızca iOS sürümleri için gelmiş durumda. Özelliğin size gelip gelmediğini ‘Ayarlar’ sekmesinden kontrol edebilirsiniz. Eğer henüz bir güncelleme gelmemişse ne yazık ki yapmanız gereken tek şey beklemek.