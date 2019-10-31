WhatsApp Son Görülme Özelliği Kalktı mı? Son Görülme Neden Çıkmıyor? İşte Tüm Detaylar

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan WhatsaApp, son görülme özelliğini kaldırdı mı? WhatsApp'da son görülme neden gözükmüyor? Gündeme bomba gibi düşen haberin tüm ayrıntılarını sizler için derledik.

Dün akşam saatlerinden bu yana bazı kullanıcıların WhatsApp'daki son görülmesi gözükmüyor. Kullanıcılar WhatsApp'daki son görülme özelliğinin sessiz sedasız kaldırıldığını düşünmeye başladı. Sosyal medya hesapları üzerinden paylaşım yapan kullanıcılar WhatsApp'daki son görülme saatlerinin gözükmediğini söylemekte.

WhatsApp Son Görülme Sorunu

WhatsApp çok yakında yayınlayacağı güncelleme ile son görülme özelliğini kapatacak. Şu anda son görülme özelliği tüm kullanıcılarda aktif olarak çalışmakta. Dün akşam saatlerinden beri yaşanan sorunun sunucu taraflı olduğu düşünülüyor. Bazı kullanıcılar son görülme özelliğinin kapatılmasına sevinirken, bazı kullanıcılar ise özelliğin kapatılmasına büyük tepki göstermekte.

WhatsApp'ın son görülme özelliğini ne zaman kaldıracağı henüz bilinmiyor. Tahminlere göre gelecek ay sunulacak olan güncelleme ile son görülme özelliği tarihin tozlu raflarında yerini alacak. WhatsApp aldığı bu yeni karar doğrultusunda kullanıcı kaybedebilir.

WhatsApp'ın son görülme özelliğini kaldıracak olması ile ilgili Twitter'da atılan bazı tweetler şu şekilde:

Göz yaşım pıt kalbim çıt :((:( #WhatsApp — Pınar (@paykayaa) October 31, 2019