WhatsApp Son Görülmeyi Gizleme Özelliğine Yeni Seçenek Geliyor

Popüler anlık mesajlaşma hizmeti WhatsApp, son görülmeyi gizleme özelliği için yeni seçenek üzerinde çalışıyor. Yeni seçenek ile birlikte WhatsApp'ta son görülmeyi kapatma özelliğini aktif ederken belirlediğiniz kullanıcıları bu özellikten hariç tutabileceksiniz. Konuya dair merak edilen detaylar haberimizde.

WhatsApp Son Görülmeyi Gizleme Özelliği İyileştiriliyor

Dünya çapında büyük bir popüperliğe sahip olan anlık mesajlaşma hizmeti WhatsApp Messenger'ın son görülmeyi kapatma özelliği için yeni bir seçenek üzerinde çalıştığı gün yüzüne çıktı. WABetaInfo tarafından tespit edilen yeni seçenek, kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyacak.

WhatsApp Messenger, birkaç yıl önce son görülme, profil fotoğrafı ve hakkında olmak üzere üç farklı kategoride gizlilik özelliği sundu. Bu özellik, WhatsApp uygulamasında sizinle etkileşim kuran kullanıcıların bu verileri görememesine olanak sağladı. Bu özellik için "herkes", "kişilerim" ve "hiç kimse" olmak üzere üç farklı seçenek sunulmuştu.

WABetaInfo, dünyanın en popüler anlık mesajlaşma hizmetlerinden bir tanesi olan WhatsApp Messenger, son görülmeyi kapatma özelliği için "My Contacts Except..." isimli yeni bir seçenek üzerinde çalıştığını ortaya çıkardı.

Yeni seçenek ile beraber WhatsApp'ta son görülmeyi kapatma özelliğini aktif ederken belirlediğiniz kullanıcıları bu özellikten hariç tutabileceksiniz. Örneğin hariç tuttuğunuz kullanıcılar hangi saatte çevrim içi olduğunuzu görebilecekken diğer tüm kullanıcılar son görülme kısmını göremeyecek. Bu, kullanıcı deneyimini ciddi ölçüde iyileştirecek.

Popüler anlık mesajlaşma hizmetine eklenecek yeni seçeneğin geliştirme aşamasında olduğu ileri sürüldü. Söz konusu seçeneğin uygulamanın beta sürümüne sahip olan kullanıcılar için ne zaman aktif edileceği henüz bilinmiyor. "My Contacts Except..." seçeneğinin tüm kullanıcılar için ne zaman kullanıma sunulacağı da paylaşılmadı.

WhatsApp Son Görülme Kapatma Nasıl Yapılır?