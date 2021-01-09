3 Maddede WhatsApp Sözleşmesinin Bilinmeyenleri

19 Şubat 2014’te Facebook tarafından satın alınan WhatsApp Messenger’ın gizlilik politikasında yaptığı düzenlemelerin üzerinden kısa bir süre sonra kullanıcılara onaylanması için gösterilmeye başlanan sözleşmenin şartlarını henüz kabul etmediyseniz WhatsApp sözleşmesinin bilinmeyenleri hakkında bilgi sahibi olmanız iyi bir fikir olabilir. İletişimci Barış Karaoğlan, kullanıcıların kullanıcıları sözleşmenin koşullarını kabul etmeden önce bilmesi gerekenleri sıraladı.

WhatsApp Sözleşmesinin Bilinmeyenleri Nelerdir?

Birkaç gün önce Facebook’un anlık mesajlaşma hizmeti WhatsApp Messenger gizlilik politikasında bir değişikliğe gitti. Şirket, WhatsApp Messenger’ın güncellediği gizlilik politikasının 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren yürürlükte olacağını duyurdu. Buna ek olarak sözleşmenin şartlarını kabul etmeyenlerin hesabının artık kullanılamayacağı bilgisi aktarıldı.

Türkiye’de yer alan internet kullanıcıları da dahil olmak üzere dünyanın birçok noktasındaki kullanıcılar, WhatsApp’ın kararına tepki göstermeye başladı. Bazı kullanıcılar, WhatsApp’ı boykot ederek mahremiyet hakkına daha çok önem veren başka bir anlık mesajlaşma uygulamasını kullanmaya başlayacağını söyledi. Peki, WhatsApp’ın kullanıcılara göstermeye başladığı sözleşmeyi kabul etmenin herhangi bir sakıncası var mı? Başka bir uygulama mı kullanmak gerekiyor? Aşağıda yer alan maddeleri okuyarak konu hakkındaki soru işaretlerini giderebilirsiniz.

1. Sözleşmenin Kimler Tarafından Kabul Edilmesi Gerekiyor?

Avrupa Birliği üyesi ülkelerde yasalar gereğince kullanıcıların diğer kullanıcılarla kişisel verilerinin paylaşılmayacak ancak bu durum Türkiye için geçerli değil. Sözleşmeyi onaylamazsanız 8 Şubat 2021’den itibaren hesabınızı kullanamayacaksınız.

2. WhatsApp Hangi Bilgileri Paylaşacak?

WhatsApp’ın sözleşmesinde yer alan en önemli cümle, “Facebook şirketlerinin bir parçası olan WhatsApp diğer Facebook şirketlerinden bilgi alır ve bu şirketlerle bilgi paylaşımında bulur” cümlesidir. Bu cümle, “Diğer Facebook Şirketleri ile Nasıl Çalışırız?” başlığının altında konumlandırılmıştır. Burada “bilgi paylaşımında bulunur” ifadesi, her türlü bilgi ve verinin paylaşılacağı anlamını taşır.

3. Kişisel Verilerin Paylaşılması Ne Gibi Riskler Oluşturuyor?

Kişisel bilgilerin Facebook’un diğer hizmetleri ile paylaşılmasının büyük riskleri bulunuyor. WhatsApp yazışmaların uçtan uca şifrelendiğini söylese de bu durum verilerin depolandığı gerçeğini değiştirmiyor. Tüm veriler, şirketin sunucularında toplanıyor. Bu verilerin Facebook’la paylaşılacağının onayının istendiği sözleşme ise ciddi bir veri aktarımının gerçekleşeceği ve bu verilerin her türlü konuda kullanılabileceği anlamına geliyor.

Şu an herhangi bir ürünü araştırdığında o ürünle ilgili reklamlar çıkmaya başlıyor. WhatsApp’ın sözleşmesini onayladıktan sonra Facebook’un reklamcılık servisi içeren hizmetlerinde de çok farklı algoritmalar görülmeye başlanacak.