WhatsApp, Sticker (Çıkartma) Mağazası Özelliğini Test Ediyor

Facebook'un çatısı altına girdikten sonra müthiş bir ilerleme kaydeden WhatsApp, 1 milyarın üzerindeki aktif kullanıcı sayısıyla tartışmasız liderliğini sürdürüyor. Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması, kullanıcıların yüzünü güldürecek bir özelliği daha yakında hizmete sunacak.

WhatsApp, son zamanlarda yaptığı yeniliklerle bir hayli dikkat çekiyor. Özellikle, gönderilen mesajların silinebilmesi, gerçek zamanlı konum paylaşma ve YouTube desteği gibi yenilikler uygulamanın işlevselliğini önemli ölçüde artırdı.

Son olarak sticker (çıkartma) mağazası özelliğini platformunda test eden WhatsApp, emojilerden sıkılan kullanıcılara yepyeni bir deneyim sunmayı planlıyor. Tabii, çıkartma özelliği WhatsApp için yeni bir şey olsa da, diğer sosyal medya platformlarında sıkça görmeye alıştığımız özelliklerin başında geliyor. Zira Facebook Messenger, Telegram ve Line gibi daha birçok uygulama, uzun bir zamandır çıkartma özelliğini kullanıyor.

Kullanıcılardan bu yönde birçok geri dönüş alan WhatsApp, nihayet önemli bir adım atarak çıkartma mağazını uygulama içinde test etmeye başladı. Mağazadaki tüm çıkartmaların ve animasyonların ücretsiz olması beklenirken, ilk etapta yalnızca 6 adet çıkartmanın olacağı söyleniyor. Ancak zamanla çıkartma ve animasyon sayısının artacağını tahmin etmek pek de zor olmasa gerek. Yine de başlangıç için hiç de fena değil.

Test aşamasında olan sticker (çıkartma) mağazası özelliğinin ne zaman kullanıma sunulacağı henüz belli değil, ancak Whatsapp'ın çok kısa bir süre zarfında söz konusu özelliği hizmete açacağını tahmin ediyoruz.