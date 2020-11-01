WhatsApp Süreli Mesajlar Özelliğinin Detayları Belli Oldu

Whatsapp, uzun bir süredir süreli mesajlar olarak adlandırılan yeni bir özelliği kullanıma sunmak için çalışmalara başlamıştı. Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp süreli mesajlar özelliğinin detaylarını açıkladı.

WhatsApp Süreli Mesajlar Özelliği Ne Zaman Gelecek?

WhatsApp, Signal ve Telegram gibi anlık mesajlaşma platformları ile rekabet edebilmek için yeni özellikleri test etmeye ve kullanıma sunmaya devam ediyor. Uçtan uca şifreleme (E2EE) desteği sayesinde güvenli sohbet ortamı sunan WhatsApp’ın geçtiğimiz aylarda süreli mesajlar isimli yeni bir özellik üzerinde çalışıyordu. Yeni özelliğin ortaya çıkmasının ardından çok sayıda kullanıcının kafasında birtakım soru işareti oluşmuştu.

WhatsApp, resmi web sitesi üzerinden bir yazı hazırlayarak süreli mesajlar özelliği ile ilgili merak edilen tüm detayları açıkladı. Böylece kullanıcıların kafasında oluşan birtakım sorular giderildi. Peki, WhatsApp süreli mesajlar özelliği nedir? Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre süreli mesajlar özelliğ etkinleştirildiği takdirde bireysel sohbette veya grup sohbetinde gönderilen mesajlar yedi gün sonra otomatik olarak silinecek. WABetaInfo'nun paylaştığı görsele göre söz konusu özellik aşağıda yer alan görseldeki gibi görünecek.

Bireysel sohbetlerde her iki kullanıcı da süreli mesajlar özelliğini aktif edebilecek ya da devre dışı bırakabilecek. Grup sohbetlerinde ise söz konusu özelliği sadece grup yöneticileri tarafından aktif edilebilecek veya devre dışı bırakılabilecek. WhatsApp tarafından paylaşılan bilgilere göre yeni özelliğin detayları şu şekilde:

• Bir kullanıcı yedi günlük süre içinde WhatsApp’ı açmazsa mesaj kaybolur. Ancak WhatsApp açılana kadar mesajın önizlemesi bildirimlerde görünmeye devam edebilir.

• Bir mesajı cevapladığınızda, cevaplanan mesaj alıntılanır. Süreli bir mesajı cevapladığınızda, alıntılanan metin yedi gün sonra da sohbette kalmaya devam edebilir.

• Süreli mesajların devre dışı olduğu bir sohbete iletilen süreli mesajlar, iletildikleri sohbetten kaybolmazlar.

• Kullanıcılar mesaj kaybolmadan önce yedekleme oluştururlarsa süreli mesaj yedeklemeye dahil edilir. Süreli mesajlar, kullanıcılar yedeklemeyi geri yüklediğinde silinir.

Bazı kullanıcılar, süreli mesajı kaybolmadan önce bir başkasına iletebilir veya mesajın ekran görüntüsünü alabilir. Bir kullanıcı süreli mesaj silinmeden hemen önce süreli mesajın içeriğini kopyalayabilir. Süreli mesaj kaybolmadan önce kamera veya farklı bir cihaz kullanılarak mesajın fotoğrafı çekilebilir. Şirket, bu sebepleri örnek göstererek kullanıcıların söz konusu özelliği yalnızca güvendiği kişiler ile kullanması gerektiğinin altını çizdi.

WhatsApp süreli mesajlar özelliği Android, iPhone, KaiOS, Web ve masaüstü platformlarında kullanıma sunulacak. Çok yakında kullanıma sunulacak olan özelliğin ismi “Silinen mesajlar” veya “Kaybolan mesajlar” olarak değişebilir. Yeni özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? WhatsApp'ın yeni özelliği ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.