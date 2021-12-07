WhatsApp Süreli Mesajlar Özelliği Yeni Seçeneklere Kavuştu

WhatsApp, süreli mesajlar özelliği için kullanıcı deneyimini önemli ölçüde üst seviyeye taşıyacak yeni seçenekler ekledi. Popüler anlık mesajlaşma uygulaması için gelen yenilik ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

WhatsApp Süreli Mesajlar İçin 2 Süre Seçeneği Eklendi

Anlık mesajlaşma platformu WhatsApp Messenger, geçtiğimiz aylarda süreli mesajlar isimli özelliği tüm kullanıcıların kullanımına sunmuştu. WhatsApp Messenger'a eklenen özellik, anlık mesajlaşma uygulamasını kullanan kişilerin yalnızca belirli bir süre boyunca görüntülenebilecek mesajlar göndermesine olanak tanıyor fakat bu yalnızca 7 gün ile sınırlıydı.

Süreli mesajlar özelliğinde mesajların ne kadar süre sonra siliceğine ilişkin herhangi bir seçeneğin yer almaması, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde olumsuz yönde etkiliyordu çünkü bazı kullanıcılar mesajlarının daha kısa süre içerisinde silinmesini istiyordu.

Popüler anlık mesajlaşma hizmeti, süreli mesajlar özelliği için 7 gün seçeneğine ek olarak, 24 saat ve 90 gün seçeneklerini kullanıma sundu. Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre kullanıcılar varsayılan süreli mesajları etkinleştirdiği takdirde sohbet esnasında diğer kişilere bu özelliğin varsayılan olarak seçildiğine ilişkin bir mesaj gösterilecek.

Böylece bunun o kişiye özel bir durum olmadığı açık bir şekilde belli olacak. Ayrıca belirli bir sohbetin kalıcı olmasını isteyen kullanıcılar bu özelliği söz konusu sohbette hızlı ve pratik bir şekilde devre dışı bırakabilir.

WhatsApp Süreli Mesajlar (Kaybolan Mesajlar) Nasıl Kullanılır?

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma platformunda yer alan kaybolan mesajları aktif etmek oldukça pratiktir. Aşağıda yer alan adımları uygulayarak özelliği etkinleştirebilir ve gönderdiğiniz mesajların 7 gün sonra otomatik olarak silinmesini sağlayabilirsiniz. İşte geçici mesajlar özelliğini açmak için yapılması gerekenler!

İlk olarak akıllı telefonunuzda yüklü olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp Messenger'ı açın.

Süreli mesajlar özelliğini kullanmak istediğiniz kişinin sohbet penceresini açın.

Sohbet penceresini üst kısmında yer alan kullanıcı ismine dokunun.

Açılan sayfa üzerinden "Süreli mesajlar" özelliğini aktif edebilirsiniz.

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan WhatsApp Messenger'ın sunduğu yenilik hakkında ne düşünüyorsunuz? Popüler platformun süreli mesajlar özelliği ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.