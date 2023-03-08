WhatsApp Gruplarını İlgilendiren Yeni Özellik: "Süresi Dolan Gruplar"

Meta'nın sahip olduğu mesajlaşma servisini bu kadar popüler yapan şeylerden biri de sürekli olarak yeni grup sohbeti özellikleri geliştirmesi ve grup sohbetleri için gelecek olan yeni "Süresi Dolan Gruplar" olarak adlandırılan özellik, yaygın soruna bir çözüm olmayı amaçlıyor.

Bu terim, doğum günü gibi tek seferlik bir etkinliği organize etmek için geçici olarak kurulan ve söz konusu etkinlikten sonra kullanışlılığını yitiren grupları ifade ediyor. Bu tür gruplar uygulamada gereksiz karmaşaya neden olabiliyor ve gruptaki diğer kişiler hâlâ sohbet hâlindeyse üyelerin dikkatini dağıtabiliyor.

Uzun Süredir Aktif Olmayan Gruplara Son

WABetaInfo'nun bir başka beta keşfinin de gösterdiği üzere WhatsApp bu sorunun açıkça farkında. Yeni bir "Süresi Dolan Gruplar" ayarı, kullanıcıların WhatsApp grupları için belirli bir son kullanma tarihi belirlemelerine olanak tanıyacak. Kullanıcı arayüzü seçeneğinin açıklayıcı metninde "Etkinleştirildiğinde, grupları son kullanma tarihlerinde temizlemeniz istenecektir." ifadesi yer alıyor.

"Bu özellik yayınlandığında, kullanıcılar bir gün, bir hafta veya özel bir tarih gibi çeşitli sona erme seçenekleri arasından seçim yapabilecek ve ayrıca fikirlerini değiştirmeleri durumunda daha önce ayarlanmış bir sona erme tarihini kaldırma olanağına sahip olacaklar." diye açıklayan WABetaInfo, seçeneğin bireyler için olduğunu ve "diğer grup katılımcıları için geçerli olmayacağını" da sözlerine ekledi.

Bu özellik, WhatsApp geliştiricileri tarafından TestFlight Beta Programı aracılığıyla sunulan 23.5.0.71 sürümünde yer alıyor. Özelliğin ne zaman kullanıma hazır olacağı belli değil ancak aktif olarak geliştiriliyor olması çok sayıda grup üyeliği olan kullanıcılar için sevindirici bir haber.