Whatsapp'ta GIF Arama Kolaylaştırılıyor

WhatsApp uygulaması, geçtiğimiz iki yıl içerisinde, karanlık mod ve Any.do entegrasyonundan bir dizi gizlilik özelliğine kadar çok sayıda yeni özelliğe sahip oldu. Söylentiler, uygulamanın yeni bir özellik daha kazanacağı yönünde.

Söylentiye göre, WhatsApp uygulamasına eklenecek olan yeni özellik, belge, video, gif, ses kaydı aramalarını kullanıcılar için çok daha hızlı bir hale getirecek. Yeni özellikle birlikte videolar boyutlarına göre aranabilecek. Uzmanlar, bir mesajlaşma uygulamasında böyle bir özelliğin aktif olabilmesinin çok büyük bir gelişme olduğunu ifade ediyor.

WhatsApp'ta GIF ve medya araması kolaylaştırılacak

Diğer bir söylenti ise yeni özellik sayesinde sohbet yedeklemelerinin bir parola ile korunabileceği yönünde. Sohbet yedeklemelerinin korunması için gerekli olan parolanın 8 karakterli ve büyük-küçük harfe duyarlı olması gerektiği söyleniyor. Şifreniz WhatsApp ve Facebook tarafından kaydedilmiyor. Bu nedenle şifrenin unutulması durumunda yedeklemelere erişim mümkün olamıyor.

Geçtiğimiz günlerde, WhatsApp uygulamasının, Corona virüsüyle mücadele döneminde yanlış bilgilerin yayılmasını önlemek amacıyla, sık sık paylaşılan mesajlara sınırlama getirdiği açıklanmıştı.

Gelen bu yeni özellikle birlikte, sık sık gönderilen mesajların belirlenmesi için otomatik indirme işlevinin devre dışı bırakılacağı söyleniyor.