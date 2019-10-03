WhatsApp’ta Güvenlik Açığı Tehlikesi: GIF'lere Dikkat!

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta son günlerde yeni bir güvenlik açığı fark edildi. Söz konusu güvenlik açığıyla kötü niyetli hacker’lar, GIF dosyalarını kullanarak WhatsApp kullanıcılarının telefonlarına ve dosyalarına erişebiliyor.

Kurbanlarının telefonlarına girebilmek için yeni yöntemler arayan hacker’lar son dönemlerde WhatsApp’a yoğunlaştı. WhatsApp’ın GIF özelliğinden faydalanılan yeni hack’leme yönteminde, kulllanıcıların zararlı içerik barındıran GIF’leri telefonlarına indirmesiyle birlikte hacker’ların önü açılıyor.

Hacker’lar bazı zararlı GIF’ler sayesinde WhatsApp kullanıcılarının telefonlarına erişebiliyor. Yani siz zararlı olduğunu bilmeden bu GIF'lerden birini telefonunuza yüklediğinizde, haberiniz olmadan rehberiniz, telefonda kayıtlı fotoğraflarınız ve diğer özel dosyalarınız hacker'ların eline geçebiliyor.

Bu güvenlik açığının daha çok Android 8.1 ve Android 9 Pie işletim sistemlerini etkilediği belirtiliyor. Bu işletim sistemlerinin, en çok kullanılan Android sürümleri olması da sorunu daha da ciddi hale getiriyor. Ancak Android 8.0 ve daha önceki sürümlerde böyle bir güvenlik riski bulunmuyor.

Olayın ortaya çıkmasından sonra yeni bir güncelleme yayınlayan ve kullanıcılarını yeni sürüme geçmeleri konusunda uyaran WhatsApp, konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. WhatsApp’ın 2.19.244 sürümünü (son sürüm) telefonunuza yükleyerek söz konusu güvenlik açığı tehdidinden kurtulabilirsiniz.