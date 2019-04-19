WhatsApp'ın beta sürümüne yeni özellikler gelmeye devam ediyor. Artık WhatsApp'ta mesajlaşırken ekran görüntüsü alınamayacak. Kullanıcıların uzun süredir merakla beklediği özellik yakında herkesin kullanımına açılacak.

WhatsApp'ın Android uygulamasının 2.19.106 numaralı beta sürümünde yeni özellikler kullanıcıların beğenisine sunuldu. Gençler arasında sıkça kullanılan "SS atsana" cümlesi artık tarihe karışıyor. Şu anda test aşamasında olan bu özellik sayesinde mesajlar başkaları ile ekran görüntüsü alınarak paylaşılamayacak. Benzer bir özellik, WhatsApp'ın rakibi Telegram'ın gizli sohbetler bölümünde de mevcut.

Bu özelliğin sahip olabileceği gerçek amaç, kötü amaçlı yazılımların konuşmanızı ele geçirmesini engellemek. Kötü amaçlı yazılımlar, kimlerle mesajlaştığınızı göremeyecek ve üçüncü kişilere paylaşamayacak.

WhatsApp parmak izi ile kilitlenebilecek

Görünüşe göre WhatsApp'ın yazılım geliştirme ekibi çok sıkı çalışıyor. WhatsApp'ın beta sürümü ile ortaya çıkan bir diğer yenilik de parmak izi ile mesajları kilitleme. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, WhatsApp uygulamasına parmak izi koruması ekleyebilecek.

WhatsApp'ın beta sürümüne gelen son yenilik çıkartmaları ve emojileri farklı sekmelere taşıyıp, etiketleri de sık kullanılanlara ve kategorilere göre gruplandırma. Söz konusu bu üç özelliğin testlerinin bitmesinin hemen ardından kullanıcılarla buluşacağını da söylemeden geçmeyelim.

Sizler WhatsApp'ın beta sürümüne gelen özellikler hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce bu özellikler kullanıma sunulduğunda faydalı olacak mı? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!